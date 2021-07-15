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GÜNDEM ÖZETİNE EK

15.07.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/15.00/17.30)

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