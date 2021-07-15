GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00/15.00/17.30)
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