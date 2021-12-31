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GÜNDEM ÖZETİNE EK

31.12.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

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