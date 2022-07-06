GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00/12.15/13.15/14.15/15.00/19.00)



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