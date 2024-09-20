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  4. Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Fark yüzde 4’ü aştı…

Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Fark yüzde 4’ü aştı…

20.09.2024 07:58
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Ankara kulislerinde konuşulan erken seçim çağrılarının yaşandığı şu günlerde seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Yöneylem Araştırma tarafından bir seçim anketi yayınlandı. Ankete göre CHP ile AK Parti arasında 4.5 puan bir fark bulunuyor. Yerel seçimlerin ardından genel seçimlerde de CHP birinci parti olmayı başarabilecek mi? İşte anketlerdeki son durum…

Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Fark yüzde 4’ü aştı…

Seçim anketlerinden dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor. Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketine göre CHP, AK Parti'nin 4.5 puan önünde. DEM Parti yüzde 9.6 ile üçüncü parti konumundayken MHP ise yüzde 9.4 dördüncü parti olarak onu takip ediyor.

Yöneylem Araştırma'nın 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması'nı açıkladı. Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketi için 2 bin 500 görüşme yapıldığı, güven aralığının yüzde 95 olduğu, +/-2,1 hata payı olduğu belirtildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin oy tercihleri şöyle çıktı:

CHP: Yüzde 27,9

AK Parti: Yüzde 24,3

DEM Parti: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 7,6

İYİ Parti: Yüzde 3,2

1-k

Kararsızlar yüzde 12,2, oy kullanmama eğilimde olanlar yüzde 7,3 olarak ölçüldü. Yöneylem Araştırma'ya göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ankette çıkan sonuçlar şöyle:

CHP: Yüzde 34,7

AK Parti: Yüzde 30,2

DEM Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 9,4

İYİ Parti: Yüzde 4

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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