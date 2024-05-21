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Gündem yaratacak ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ iddiası! Valiyle tartıştı; ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’

21.05.2024 09:00
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Cumhurbaşkanlığı danışmanları ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Cumhurbaşkanının danışmanlarından birinin katıldığı bir toplantıda oturtulduğu yeri beğenmeyerek, valiyle tartıştığı iddia edildi. Vali, ise bu konuyu cumhurbaşkanlığına taşıdı ve kendisine “Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin” yanıtını verildi. İşte Cumhurbaşkanı danışmanı hakkındaki o iddianın detayları…

Gündem yaratacak ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ iddiası! Valiyle tartıştı; ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’

Cumhurbaşkanı danışmanlarından birinin katıldığı bir toplantıda oturtulduğu yere itiraz edip valiyle tartıştığı öne sürüldü. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgisine göre; toplantıda oturulduğu yeri beğenmeyen bir kadın Cumhurbaşkanı Danışmanı, valinin yanına giderek, “Benim yerim sizin yanınız olmalıydı. Ben cumhurbaşkanlığını temsi ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuyu Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan vali, “Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin” yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının parti içi her sohbetin konusu olduğunu ifade eden Nuray Babacan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi yönetimi, “Nerede hata yaptık?” kampına hazırlanırken, buraya sunulacak rapor için nabız yoklamaya devam ediyor. Devlet yönetiminde beklenen adımları atamayan AKP yönetimi, kendi iç sorunlarına döndü. Yapılan toplantılar, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yönelik tepkilerin, kamu sınavlarındaki mülakatlar ve hastanelerdeki randevu sistemine yönelik şikayetlerin arttığını gösterdi. Kemer sıkma politikasının kendilerine zarar vereceğini düşünenler de az değil.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tasarruf önlemlerinin dışında kalmasının yanı sıra hiçbir üretimi olmadığı öne sürülen danışmanlarının sayısının azaltılması, saraydaki kurulların işlevinin tartışılması gerektiğini düşünen çok kişi var. Partinin meclis grubu ve genel merkez politikalarına aykırı açıklamalar yapan, hatta zaman zaman tartışmaya giren isimlerin ayıklanması isteniyor.

"YERİNİ BEĞENMİYORSA ÇEKSİN GİTSİN"

Özellikle son günlerde yaşanan bir olay, sayıları 45 civarında olan danışmanları yeniden hedef yaptı. Hepsinin kartvizitinde “Cumhurbaşkanı Danışmanı” yazan ve sanki “tek ve yeganeymiş” gibi muamele görmeyi isteyen bu danışman ordusundan biri, protokol krizine imza atmış. Bir kadın danışman, bir ilde katıldığı toplantıda, valinin yanına giderek, “Benim yerim sizin yanınız olmalıydı. Ben cumhurbaşkanlığını temsil ediyorum” diye oturtulduğu yere itiraz edip, valiyle tartışmış. Vali, bu konuyu cumhurbaşkanlığına taşıdığında kendisine “Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin” yanıtını almış…"

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