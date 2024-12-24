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  4. Gündem yaratacak erken seçim kulisi! Tarih vererek duyurdu: ‘Bunun iki yolu var’

Gündem yaratacak erken seçim kulisi! Tarih vererek duyurdu: ‘Bunun iki yolu var’

24.12.2024 09:44
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Ankara kulislerinde erken seçim iddialarının yeniden tartışılmaya başlandığı iddia edilirken kulislerde konuşulan formüller de gündem yaratmaya devam ediyor. İddiaya göre Özgür Özel'in ‘erken seçim açıklaması’ AK Parti'nin planlarını bozdu. AK Parti’nin erken seçim için planı için belirlediği tarihin 2027 yılının ilkbaharı ya da sonbaharı olduğu öne sürüldü.

Gündem yaratacak erken seçim kulisi! Tarih vererek duyurdu: ‘Bunun iki yolu var’

AK Parti’nin erken seçim planı ile ilgili yeni senaryolar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için her türlü ihtimalin değerlendirildiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Son bir yıl içinde erken seçim denirse, CHP bir erken seçim kararına imza atmaz…" açıklamasının AK Parti’de seçim stratejilerini değiştirdiği konuşuluyor. Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, parti kurmaylarının bir erken seçim kararı alınması durumunda 2027 ilkbahar veya sonbaharı işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ya Anayasa değişikliği yapılması ya da Meclis’ten erken seçim kararı alınması gerektiği ifade ediliyor. Bu durumda, AK Parti’nin “erken seçim” yerine “erken alınmış seçim” planını uygulamayı tercih edebileceği belirtiliyor. Ancak Özgür Özel’in açıklamaları, bu planların da revize edilmesine yol açtı.

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Nuray Babacan’ın aktardığına göre parti kurmaylarının açıklamaları şöyle:

“Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de meclisin seçim kararı alması. Anayasa değişikliği mümkün görünmüyor. Meclis’in seçim kararı almasında da muhalefetin desteği gerekiyor… Üçüncü bir seçenek yok. Ekonomiye ilişkin önümüzde zorlu bir süreç var. 2025’de sonuçları görülemez. 2026 yılında olumlu gelişmelere tanık olabiliriz. Bu nedenle eğer bir erken seçim kararı alınacaksa, 2027 ilkbahar veya sonbaharı tartışılabilir. Meclis’ten seçim kararı alınacaksa, bunu 2027’de konuşmalıyız…”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ak parti
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