Gündem yaratacak 'sığınmacı konvoyu' iddiası! Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyorlar, katılım artıyor

Çoğunluğu Suriye ve diğer komşu ülkelerden olmak üzere çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Türkiye'den Avrupa'ya göç etmeye hazırlandığı öne sürüldü. The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'deki çok sayıda Suriyeli göçmen büyük bir konvoy halinde ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor.

BİNLERCE SIĞINMACI HAREKETE GEÇTİ

Bazı raporlarda hazırlık yapanların sayısının binleri bulabileceği belirtildi.

Sığınmacılarının hedefinin Türkiye'den Avrupa'ya geçmek olduğu ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

Gazeteye konuşan bir kaynağa göre sosyal medyada son günlerde bu harekete katılanların sayısı arttı.

Sosyal medyada bu konvoya Arapça "ışık konvoyu" ya da "kervan" adı verildi.

Konvoya katılacaklarının sayısının 16 bine ulaştığı bildirilirken katılımın her geçen gün arttığı kaydedildi.

