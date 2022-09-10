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Gündem yaratacak 'sığınmacı konvoyu' iddiası! Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyorlar, katılım artıyor

10.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparken Avrupa'ya da sığınmacılara kapılarını kapattığı yönünde tepkiler gelmeye devam ediyor. Fakat ortaya atılan çok çarpıcı bir iddiaya göre Türkiye'deki sığınmacılar artık Avrupa ülkelerinin de kapısına dayanmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada bir araya gelerek binlerce göçmenin başlattığı harekete 'kervan' ya da 'ışık konvoyu' adı veriliyor.

Gündem yaratacak 'sığınmacı konvoyu' iddiası! Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyorlar, katılım artıyor

Çoğunluğu Suriye ve diğer komşu ülkelerden olmak üzere çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Türkiye'den Avrupa'ya göç etmeye hazırlandığı öne sürüldü. The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'deki çok sayıda Suriyeli göçmen büyük bir konvoy halinde ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor.

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BİNLERCE SIĞINMACI HAREKETE GEÇTİ

Bazı raporlarda hazırlık yapanların sayısının binleri bulabileceği belirtildi.

Sığınmacılarının hedefinin Türkiye'den Avrupa'ya geçmek olduğu ifade ediliyor.

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SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

Gazeteye konuşan bir kaynağa göre sosyal medyada son günlerde bu harekete katılanların sayısı arttı.

Sosyal medyada bu konvoya Arapça "ışık konvoyu" ya da "kervan" adı verildi.

Konvoya katılacaklarının sayısının 16 bine ulaştığı bildirilirken katılımın her geçen gün arttığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Avrupa sığınmacı suriyeli
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1200 konutlu elit bir sitede çalışıyorum. Dairelerin çoğunda Araplar kalıyor, çoğuda mülk sahibi. Bir dairede değil birkaç daire sahibiler. Bunların çoğu Libya, Lübnan, İran, ırak, Çin, gibi ülke vatandaşları. Göçmen konusuna sadece Suriye açısından bakılıyor, malesef diğer Arap ülkelerindeki paralı kişiler hiç ama hiç konuşulmuyor. Dolarları yiyip içip çalışmadan sitede yaşıyorlar. Bu daire sahiplerini nasıl göndereceksiniz sorarım size. Bu lüks daireleri satarken hiçmi sorgulanmaz. Göçmen sorunu acil çözülmesi lazım. Aksi taktirde vatandaşımız ezilmeye mahkumdur

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