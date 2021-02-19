Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne gelerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, PKK'nın Gara katliamına değindi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Tüm terör örgütlerine karşıyız.
Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi, hayır. Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum. Hakaret yok sorularımda, suçlama da yok. Zaten cevabı millete verecek. İster Erdoğan verir ister onun yetkilendirdiği birisi verir. Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum.
İşte o 5 soru:
1.Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?
Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?
Yıllarca “dostum Trump” diye böbürlenip durdunuz; neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız?
Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der gibi ulusal insan hakları örgütleri ile Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi? 13 vatandaşımıza neden sahip çıkmadınız?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise şunları ifade etti:
"Bu sürecin başlayabilmesi için siyasi ortamın yumuşaması lazım. Meclis'teki bütün partilerin katılımıyla ortak bir siyasi partiler yasası hazırlanarak bu gerçekleştirilebilir. Biz geçtiğimiz hafta İYİ Parti ve daha sonra Demokrat Parti'yi ziyaret ettik. Görüşlerimizi orada da belirttik. Biz CHP'nin sürece katkısını çok önemsiyoruz.
Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK’dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.
O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Biz BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı’ndaki konumumuzu da koruyoruz."