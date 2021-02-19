HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

19.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi, hayır. Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne gelerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, PKK'nın Gara katliamına değindi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Tüm terör örgütlerine karşıyız.

'5 SORUNUN CEVABINI BEKLİYORUM'

Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi, hayır. Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum. Hakaret yok sorularımda, suçlama da yok. Zaten cevabı millete verecek. İster Erdoğan verir ister onun yetkilendirdiği birisi verir. Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum.

İşte o 5 soru:

1.Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?

  1. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?

  2. Yıllarca “dostum Trump” diye böbürlenip durdunuz; neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız?

  3. Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der gibi ulusal insan hakları örgütleri ile Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi? 13 vatandaşımıza neden sahip çıkmadınız?

  4. Rize’de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek?"

20210219_2_46952727_62680020_Web

DESTİCİ: TERÖRLE MÜCADELE HEPİMİZİN ORTAK MESELESİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise şunları ifade etti:

"Bu sürecin başlayabilmesi için siyasi ortamın yumuşaması lazım. Meclis'teki bütün partilerin katılımıyla ortak bir siyasi partiler yasası hazırlanarak bu gerçekleştirilebilir. Biz geçtiğimiz hafta İYİ Parti ve daha sonra Demokrat Parti'yi ziyaret ettik. Görüşlerimizi orada da belirttik. Biz CHP'nin sürece katkısını çok önemsiyoruz.

Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK’dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.

O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Biz BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı’ndaki konumumuzu da koruyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme! Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz görüşme! İlk kez canlı yayında aktardı

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

AK Parti Sözcüsü: Böyle skandal bir söz duyulmamıştır

AK Parti Sözcüsü: Böyle skandal bir söz duyulmamıştır

Son Dakika! Fuat Oktay açıkladı: Önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde olacak

Fuat Oktay açıkladı: Önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde olacak

Son Dakika: AK Parti MKYK toplandı

Son Dakika: AK Parti MKYK toplandı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Rahatsız edici'

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Rahatsız edici'

CHP'li Özel: Hep birlikte ayıplıyoruz

CHP'li Özel: Hep birlikte ayıplıyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.