Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne gelerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, PKK'nın Gara katliamına değindi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Tüm terör örgütlerine karşıyız.

'5 SORUNUN CEVABINI BEKLİYORUM'

Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi, hayır. Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum. Hakaret yok sorularımda, suçlama da yok. Zaten cevabı millete verecek. İster Erdoğan verir ister onun yetkilendirdiği birisi verir. Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum.

İşte o 5 soru:

1.Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?