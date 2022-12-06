Gündem yaratan 'Türkiye' iddiası! ‘Rus petrol tankerleri Boğazlarda yığıldı’

Karadeniz'den gelen Rus petrol tankerlerinin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından Boğaz'da yığıldığını ve Ankara’nın tüm gemilerden yeni “sigorta garantisi” istediğini ileri sürdü. Söz konusu iddia İngiliz Financial Times gazetesinde yayınlandı.

Gazetede dün yayımlanan ve ticaret şirketlerine dayandırılan haberde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş için 19 petrol tankerinin Türk sularında beklediği belirtildi.

Habere göre dört petrol şirketi yöneticisi, tankerlerin yükümlülük sigortasının geçiş sırasında geçerli olduğunu gösteren yeni bir belgenin Türk makamlar tarafından talep edildiğini belirttiler.

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Batı'nın dün uygulamaya geçtiği tavan fiyat uygulamasına göre, Batılı sigorta şirketleri Rus petrolü taşıyan gemileri ancak petrolün satış fiyatı varil başına 60 doların altına olduğu zaman sigortalayabilecekler.

Haberde tankerlerin İstanbul ve Çanakkale boğazları açıklarında beklediği belirtildi.

(Kaynak: Reuters)



