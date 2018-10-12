GÜNDEM/12 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'ne katılacak, toplu açılış töreninde halka hitap edecek.
- Başkan Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğine iştirak edecek.
(Isparta/10.30/14.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda resmi ziyarette bulunacağı İsviçre'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılacak, temaslarda bulunacak.
(Malabo/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ödül törenine iştirak edecek.
(Ankara/11.00/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi ile Paşabahçe mesire alanlarında incelemelerde bulunacak, Vefa konutlarının açılış törenine katılacak.
- Kurum, kentsel dönüşüm alanı ile TOKİ 780 konut şantiyesinde incelemelerde bulunacak.
(Sivas/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Beyoğlu Cihangir Camisi'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım Şehri Malatya Toplantısı'na katılacak.
(Malatya/15.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, ağustos ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Uluslararası Ekmek Festivali, CerModern'de başlayacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1 - Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada "ev hapsi " uygulanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(İzmir/09.30)
3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Serikbay Oraz ve Toplumsal kalkınma Bakanı ile görüşecek, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ve TİKA Astana ofisini ziyaret edecek.
(Astana)
4- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
5- "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında düzenlenen "4. Yüksek Mahkemeler Zirvesi" sona erecek.
(İstanbul/11.00)
KÜLTÜR SANAT
1- İranlı kadın sanatçılar Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami'ye ait tezhip ve minyatür çalışmalarından oluşan "İran Geleneksel Sanatlar Sergisi" Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi'nde açılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "2. Adana Lezzet Festivali"nin açılış töreni yapılacak.
(Adana/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Marmaris-Selçuk etabıyla devam edilecek.
(Muğla/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü maç haftası A, B, C ve D liglerinde 7 maçla sürecek. (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta, yapılacak 4 maçla tamamlanacak. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor, ön eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'ya konuk olacak.
(Gdynia/19.00)
5- Hentbol Erkekler EHF Challenge Kupası'nda Selka Eskişehir Hentbol, 2. tur rövanş maçında deplasmanda Norveç'in OIF Arendal takımı ile karşılaşacak.
(Arendal/20.00)
6- TFF 2. Lig'de 7. hafta, Beyaz Grup'ta oynanacak Hacettepe-Eyüpspor maçıyla başlayacak.
ÖZEL HABER
1- THY, yolculara hizmette "engel" tanımıyor
- Engelli yolcularını gidecekleri yere güvenle taşımak isteyen THY, 48 saat önce talep edilmesi halinde misafirlerinin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılıyor
- Engelli yolculara, talep ettikleri takdirde uçak ile havalimanı arasında TGS yer hizmetleri şirketi görevlileri eşlik ediyor, pasaport işlemleri ve bagajların teslim alınması süreçlerinde yardımcı oluyor
- Görme engelli yolcu Tarık Sarzep:
- "Şu ana kadar 27 ülke gezdim. Çoğu Avrupa ülkesi olmakla beraber Kuzey Amerika ve Kanada, Uzak Doğu'da Tayland ve Vietnam gibi ülkeleri dolaştım. Seneye de kısmetse Avustralya hedefim var."
- "Atatürk Havalimanı'nda biletimi aldığımda görevlilere 'Şu günlerde, bu sefer sayılı uçağa bineceğim. Görme engelliyim. Bana uçağa kadar eşlik edip, varış noktasında beni alıp bagajımı aldıktan sonra taksiye ya da gideceğim yere kadar bırakacak bir görevliye ihtiyacım var' diyorum. Onlar da bana yardımcı oluyorlar."
(İzzet Taşkıran /İstanbul)
2- Dayak yediği kocasını öldüren kadının beraat kararı bozuldu - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yıllardır dayak yediği kocasını tülbentle boğarak öldüren kadına "meşru müdafaa" nedeniyle verilen beraat kararını bozdu
- Kurul, kadının dayak yemesi, sürekli alkol alan kocası tarafından cinsel saldırıya uğraması, tehdit edilmesi gibi nedenler bulunmasına karşın, otopsi raporunda ölüm sırasında boğuşma izi bulunmaması nedeniyle kadının kocasını uyurken boğduğu kanısına vardı
- Kurulun kararı, aleyhe temyiz bulunmadığından, kadına verilen beraat kararını etkilemeyecek ancak bundan sonraki meşru müdafaa nedeniyle verilen beraat kararlarında emsal nitelik taşıyacak
(Aylin Sırıklı Dal-Ferdi Türkten/Ankara)
3- Turizm cenneti Bodrum'a "yelken"li tanıtım
- Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'un eşsiz doğasıyla cezbeden ve mavi ile yeşilin tüm tonlarının buluştuğu koyları, The Bodrum Cup yelken yarışlarıyla dünyaya tanıtılıyor
- The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal:
- "Hem Bodrum'un hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığımız için mutlu ve gururluyuz"
- Komitenin Onursal Başkanı Erman Aras:
- "17 tekneyle başlayan organizasyon, bugün artık 100'ü aşan tekneyle uluslararası bir etkinliğe dönüştü. Ülkemize büyük bir prestij kazandıran çok güzel bir organizasyon haline geldi"
(Ali Ballı/Muğla)
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