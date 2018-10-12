GÜNDEM/12 Ekim 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi ile Paşabahçe mesire alanlarında incelemelerde bulunacak, Vefa konutlarının açılış törenine katılacak.

2- İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada "ev hapsi " uygulanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Serikbay Oraz ve Toplumsal kalkınma Bakanı ile görüşecek, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ve TİKA Astana ofisini ziyaret edecek.

ÖZEL HABER

1- THY, yolculara hizmette "engel" tanımıyor

- Engelli yolcularını gidecekleri yere güvenle taşımak isteyen THY, 48 saat önce talep edilmesi halinde misafirlerinin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılıyor

- Engelli yolculara, talep ettikleri takdirde uçak ile havalimanı arasında TGS yer hizmetleri şirketi görevlileri eşlik ediyor, pasaport işlemleri ve bagajların teslim alınması süreçlerinde yardımcı oluyor

- Görme engelli yolcu Tarık Sarzep:

- "Şu ana kadar 27 ülke gezdim. Çoğu Avrupa ülkesi olmakla beraber Kuzey Amerika ve Kanada, Uzak Doğu'da Tayland ve Vietnam gibi ülkeleri dolaştım. Seneye de kısmetse Avustralya hedefim var."

- "Atatürk Havalimanı'nda biletimi aldığımda görevlilere 'Şu günlerde, bu sefer sayılı uçağa bineceğim. Görme engelliyim. Bana uçağa kadar eşlik edip, varış noktasında beni alıp bagajımı aldıktan sonra taksiye ya da gideceğim yere kadar bırakacak bir görevliye ihtiyacım var' diyorum. Onlar da bana yardımcı oluyorlar."

(İzzet Taşkıran /İstanbul)