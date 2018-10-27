GÜNDEM/27 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Suriye konulu dörtlü zirveye katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Doğal Yaşam Merkezi ile İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Kocaeli/10.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na katılacak.
(Bursa /12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısı ile Tarım Lisesi fidan dikim törenine iştirak edecek.
(Adana/09.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başlayacak. Kurultayın Açılış Programı ve TÜSEB-Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek.
(İstanbul/09.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın sekizinci gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 60, 67 ve 87 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.
(Budapeşte/11.30/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek
(Erzurum/13.30/Konya/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor, Adanaspor-Kardemir Karabükspor, Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sürüyor.
(Elazığ/13.30/Adana/16.00/Bolu/19.30) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe, TOFAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum müsabakalarıyla başlayacak.
(Mersin/14.00/Ankara/15.15/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
7- At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Kupası koşuları Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
(Ankara/16.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yapılacak.
ÖZEL HABER
1- "Personel sayısı azaldı, fedakarlık arttı"
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
- "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarını temizlemek için her türlü imkandan yararlanmak suretiyle çalışmalarımızı yürüttük. Bu çerçevede şu ana kadar 150'si general ve amiral olmak üzere 15 bin 153 kişi ihraç edildi"
- "Sayısal olarak faaliyetlere baktığımızda Deniz Kuvvetlerimizin gemi faaliyetleri, Hava Kuvvetlerimizin hava faaliyetleri inanın 15 Temmuz öncesinden daha fazla. Personel sayısı azalmasına rağmen verimlilik arttı, fedakarlık arttı. Kara Kuvvetleri de aynı şekilde"
- "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele etme konusunda kararlı, nereye varırsa varsın. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Yeni bilgi, belge çıktığında bunun sonuçlarını yargıyla birlikte uygulamaya hazırız"
(Aynur Ekiz/Ankara)
2- Tarihi açılışa "dünya" şahitlik edecek
- Türkiye, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışı için gün sayıyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünyanın dört bir yanından gelecek konuklarla açılışını yapacağı havalimanındaki tören, pazartesi günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak
- Yeni havalimanından ilk sefer yurt içinde 31 Ekim'de Ankara'ya, yurt dışına 1 Kasım'da KKTC'ye düzenlenecek
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
3- İlk nüfus sayımından günümüze değişen Türkiye
- Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1927'de gerçekleştirilen nüfus sayımından geçen yıla kadar nüfus sayısı 5 kat arttı, bu dönemde kadın nüfusu 7 milyondan 40,3 milyona, erkek nüfusu da 6,6 milyondan 40,5 milyona yükseldi
- Projeksiyonlara göre nüfusun 2069 yılına kadar artarak yaklaşık 107,7 milyon kişiyle en yüksek değerine ulaşması, bu yıldan itibaren azalışa geçerek 2080 yılında 107,1 milyon kişiye gerilemesi bekleniyor
- Demografik yaşlılığı tespit etme kriterlerinden biri olan, "medyan" yaş da kaydın başladığı 1935 yılında 21,2 iken 2017 yılında 31,7'ye çıktı, bunun 2080 yılında ise 45'e yükselmesi öngörülüyor
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
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