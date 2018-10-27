GÜNDEM/27 Ekim 2018

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısı ile Tarım Lisesi fidan dikim törenine iştirak edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Doğal Yaşam Merkezi ile İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Şampiyonanın sekizinci gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 60, 67 ve 87 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

- "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarını temizlemek için her türlü imkandan yararlanmak suretiyle çalışmalarımızı yürüttük. Bu çerçevede şu ana kadar 150'si general ve amiral olmak üzere 15 bin 153 kişi ihraç edildi"

- "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele etme konusunda kararlı, nereye varırsa varsın. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Yeni bilgi, belge çıktığında bunun sonuçlarını yargıyla birlikte uygulamaya hazırız"

- "Sayısal olarak faaliyetlere baktığımızda Deniz Kuvvetlerimizin gemi faaliyetleri, Hava Kuvvetlerimizin hava faaliyetleri inanın 15 Temmuz öncesinden daha fazla. Personel sayısı azalmasına rağmen verimlilik arttı, fedakarlık arttı. Kara Kuvvetleri de aynı şekilde"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- İlk nüfus sayımından günümüze değişen Türkiye

- Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1927'de gerçekleştirilen nüfus sayımından geçen yıla kadar nüfus sayısı 5 kat arttı, bu dönemde kadın nüfusu 7 milyondan 40,3 milyona, erkek nüfusu da 6,6 milyondan 40,5 milyona yükseldi

- Projeksiyonlara göre nüfusun 2069 yılına kadar artarak yaklaşık 107,7 milyon kişiyle en yüksek değerine ulaşması, bu yıldan itibaren azalışa geçerek 2080 yılında 107,1 milyon kişiye gerilemesi bekleniyor

- Demografik yaşlılığı tespit etme kriterlerinden biri olan, "medyan" yaş da kaydın başladığı 1935 yılında 21,2 iken 2017 yılında 31,7'ye çıktı, bunun 2080 yılında ise 45'e yükselmesi öngörülüyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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