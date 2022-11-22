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Gündemden düşmeyen düğün! ABD Başkanı Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı

22.11.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni evlenen torunu Naomi Biden'ın eşiyle bir süreliğine Beyaz Saray'a taşındığı ortaya çıktı.

Gündemden düşmeyen düğün! ABD Başkanı Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı

Naomi Biden'ın 19 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlenen düğünü ABD'de konuşulmaya devam ediyor. Düğün öncesi Beyaz Saray'da Vogue dergisine konuşan ve özel pozlar veren Naomi Biden, düğün ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Başkent Washington'da şu anki eşi Peter Neal ile yaşadıkları evin kira sözleşmesinin dolmasının ardından birkaç aylığına Beyaz Saray'a taşındıklarını söyleyen Naomi Biden, "Kendime burasının Beyaz Saray olduğunu hatırlatmaya çalışıyordum ancak zamanla çok normalleşti." ifadesini kullandı.

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DÜĞÜNÜN BASINA KAPALI OLMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Avukatlık yapan 28 yaşındaki Naomi Biden'ın, kendisi gibi avukat olan 25 yaşındaki Neal ile Beyaz Saray'da evlenmesi ve düğüne basın mensuplarının kabul edilmemesi tepki toplamıştı.

Beyaz Saray muhabirleri, mülkün halka ait olduğunu anımsatarak bu kadar kapalı bir ailevi organizasyonun basına açık olması gerektiğini savunmuştu.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'nin ailenin "mahremiyet" istediğini söylemesine rağmen Vogue'un yaptığı detaylı röportaj ve çekilen kareler de tepkiye yol açtı. (AA)

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Joe Biden abd

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