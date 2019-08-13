HABER

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Çin ürünlerine yönelik olan gecikmenin, gelecek Noel sezonunda Çin’in olası alışveriş miktarını artırmak için uygulanacağını söyledi.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Mayıs ayında yayınlanan ve “sağlık, güvenlik, ulusal güvenlik ve başka faktörlere sahip” bazı Çin ürünlerine uygulanacak olan ek gümrük vergilerinin ertelendiğini duyurdu.

USTR’nin söz konusu açıklamasında, “USTR’nin kamuya açık yorum sürecinde ek gümrük vergilerinin 15 Aralık ayına ertelenmesine karar verildi” denilirken, vergilerin ertelendiği ürünlerin arasında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve video oyun konsollarının yer aldığı belirtildi.

Trump, erteleme kararıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"NOEL SEZONU İÇİN YAPIYORUZ"

“Bunu Noel sezonu için yapıyoruz, ek gümrük vergilerinin ABD müşterileri üzerinde bir etkisi olma ihtimaline karşılık. Şu ana kadar görünürde bir şey yok.” (DHA)


PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Rus Askeri Tesisindeki Patlamanın ArdındanRus Askeri Tesisindeki Patlamanın Ardından
Opera'nın Yıldız İsmi Placido Domingo Hakkında Taciz SuçlamalarıOpera'nın Yıldız İsmi Placido Domingo Hakkında Taciz Suçlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump çin

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Çin'e yeşil ışık

ABD'den Çin'e yeşil ışık

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

Plastik poşetleri tamamen yasaklayacaklar

67 yılın en büyük yağışı! Lekima tayfununun acı bilançosu: 48 ölü, 21 kayıp

67 yılın en büyüğü! Onlarca ölü ve kayıp var!

Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte patlama: 1 ölü, 29 yaralı

Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.