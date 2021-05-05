Gündeme damga vuran boşanmanın altından eski aşk çıktı!

İngiliz Daily Mail gazetesi Bill Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkını sayfalarına taşıdı. 1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrıldı. Aynı yıl Gates Melinda ile evlendi.

Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Aynı habere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca neredeyse her yıl Ann ile birlikte vakit geçirdi.

Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi.

Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.

EVLİLİĞİ İÇİN ONAY İSTEDİ

TIME dergisindeki 1997 tarihli bir yazıda Bill Gates, 'Melinda'yla evlenmeyi düşündüğümde Ann'i aradım ve onayını istedim' ifadelerini kullanmıştı.

Aynı TIME dergisi yazısında Ann ise 'Bill'e Melinda'nın onun için iyi bir eşleşme olacağını çünkü entelektüel bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledim' ifadesini kullanmıştı.

Başka bir deyişle Ann bu evliliğe onay verdi. Melinda'nın onayıyla ise Gates eski aşkı ile ilişkisini canlı tuttu.