Gündeme damga vuran sözlerini "Benim konuşmama çok alınmışlar" deyip yineledi! Binali Yıldırım'dan oy çağrısı: "Her zaman destek verdiniz ama bu sefer..."

Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde imza attığı 14 Mayıs çıkışıyla büyük ses getirmişti. 14 Mayıs seçimlerinin "işgalcilerle İstiklal Harbi verenler arasında yapılan seçim" olduğunu savunan Yıldırım, son açıklamasında sözlerinin arkasında olduğunu belirtirken "enim birkaç gündür yaptığım konuşmada Millet İttifakı'nın paydaşları çok alınmışlar" dedi. Binali Yıldırım ayrıca ""Her zaman destek verdiniz. Ama bu sefer ilave destek istiyoruz" deyip destek isteğinin nedenini açıkladı.

"15 TEMMUZ OLMASAYDI..."

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı için Sivas Buluşması" programına katılan Yıldırım, 20 yıl geriye bakıldığında Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin görülebildiğini kaydetti.

Yıldırım, 232 milyar dolar milli gelirin 905 milyar dolara çıktığına işaret ederek, eğer 15 Temmuz darbe kalkışması, vesayetler, demokrasiye yönelik müdahaleler olmasaydı bu rakamın iki katına ulaşacağını söyledi. Bir ülkede istikrar ve güvenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, bunların olmadığı yerde belirsizliklerin yaşanacağını dile getirdi.

"HER ZAMAN DESTEK VERDİNİZ AMA BU SEFER..."

14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanının seçileceğini, sadece İstanbul'da 800 bin Sivaslı olduğunu, bunların desteğinin Cumhurbaşkanının rekor oyla seçilmesi anlamına geldiğini ifade eden Yıldırım, "Her zaman destek verdiniz. Ama bu sefer ilave destek istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü benim birkaç gündür yaptığım konuşmada Millet İttifakı'nın paydaşları çok alınmışlar. Ne dedim ben? Dedim ki, bu seçimler işgalcilere karşı istiklal mücadelesi verenlerin seçimidir. Sözümün arkasındayım." diye konuştu.

"AÇIK DESTEK VERİYORLAR, İŞGALCİ ONLAR"

Millet İttifakı'nın adayının belli olmasının ardından Kandil'den, Amerika'dan, değişik yerlerden terör örgütlerinin peş peşe açıklamalar yaptığını belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"14 Mayıs yeni bir Türkiye, sistemin değişeceği, terörist başının serbest kalacağı, Türkiye'nin üniter yapısının sona erdirileceği, başlangıçta eyalet sonradan da bir ayrı devlet kurulacağı yönünde küstahça, ölçüsüzce boylarını aşan laflar ettiler. Öyle değil mi? Doğru. Bu durumda biz ne diyecektik? Herkes aklını başına alsın. Ben işgalci adaylar demedim. Adayın ortaklarına demedim. Eğer dağda, FETÖ ve bölücü terör örgütü gece gündüz açıklama yapıyorsa, bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsa, yüzyıl önceki İtilaf Kuvvetleri de aynı şeyi yapıyordu. Onlar da işgalciydi. Bugün terör örgütlerinin arkasında onlar var. Açık destek veriyorlar. İşgalci onlar. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi bölmeye çalışanlara karşı olan bir mücadeledir ve istiklal mücadelesidir. Türkiye Yüzyılı sadece Türkiye'nin değil Türkiye'yi çevreleyen mazlum ve mağdur devletlerin de Orta Doğu'nun, Afrika'nın, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Orta Asya'nın da yüzyılı olacak."

Binali Yıldırım, değişen dünyada zenginlik noktalarının Batı'dan Doğu'ya doğru geldiğini, buluşma yerinin Türkiye ve İstanbul olduğunu, İstanbul Havalimanı'nın da dünyanın buluşma noktası haline geldiğini anlattı.

Afrika'dan Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya trafiğin bu havalimanından geçtiğini dile getiren Yıldırım, "İşte hizmet bu. Diğer aday diyor ki 'Sana söz.' Kaçıncı söz kardeşim? 15 sefer söz verdin. Biz de diyoruz ki söz uçar eser kalır. O halde soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı, adam gibi adamı, Türkiye'ye sevdalı liderimizi 14 Mayıs'ta rekor oyla Sivaslılar 13. Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mı? Sivas milletvekilli adaylarımız başta olmak üzere İstanbul'daki milletvekillerimizi rekor oyla Ankara'ya güçlü destekle göndermeye var mısınız?" diye konuştu.

Programa AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Sivaslı iş insanları, belediye başkanları, STK temsilcileri, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.

(AA)

