Gündeme ek

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.
- Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin Sheraton Otel'deki 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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