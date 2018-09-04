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GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:51 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma, Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü güven mektubu takdim edecek.

Başkan Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı kabul edecek.

(Ankara /14.00/14.45/15.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

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