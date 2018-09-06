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GÜNDEME EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u törenle kaşılayacak.

- Baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.30/18.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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