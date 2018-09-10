GÜNDEME EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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