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GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya gelecek ve Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nin açılış törenine katılacak.

(Berlin/Köln) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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