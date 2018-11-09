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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium’da "Troya Gösterisi Dünya Prömiyeri"ne katılacak.

(Ankara/20.00)

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