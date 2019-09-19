Gündeme ek

- Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, \u0130lkad\u0131m Gazi Ortaokulu bili\u015fim s\u0131n\u0131f\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lacak, \u015fehit Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Murat Uzun'un kabrini ziyaret edecek ve Valilik ziyaretinde bulunacak.\n(Samsun\/11.30\/14.30\/15.30)G\u00f6ren \u015foke oldu! S\u0131ra s\u0131ra gelip...Yaral\u0131 arkada\u015f\u0131n\u0131 kurtar\u0131rken aya\u011f\u0131n\u0131 kaybeden gazi o anlar\u0131 anlatt\u0131Muharrem \u0130nce, Fatma Girik\u2019i ziyaret etti
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