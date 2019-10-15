GÜNDEME EK

- TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, S\u0131rbistan'da d\u00fczenlenen Parlamentolar Aras\u0131 Birlik (PAB) Genel Kurulu'na ve PAB'\u0131n kurulu\u015funun 130. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc i\u00e7in yap\u0131lacak \u00f6zel oturuma kat\u0131lacak.\n(Belgrad) (Foto\u011frafl\u0131-G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc)PARTNERTurizm cennetinde skandal! \u00d6yle bir bikini giydi ki...Bu belge i\u015f sahibi yap\u0131yorBodrum'da imar plan\u0131na ayk\u0131r\u0131 yap\u0131lar\u0131n y\u0131k\u0131m i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor
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