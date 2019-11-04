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GÜNDEME EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tokyo'da, Japonya Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğine katılacak.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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