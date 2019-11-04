GÜNDEME EK

1- TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, G20 Parlamento Ba\u015fkanlar\u0131 Zirvesi'ne kat\u0131lmak \u00fczere gitti\u011fi Tokyo'da, Japonya Meclisi'nin ev sahipli\u011finde d\u00fczenlenecek resepsiyon ve ak\u015fam yeme\u011fine kat\u0131lacak.\n(Tokyo) (Foto\u011frafl\u0131-G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc) Giden hayran kal\u0131yor! O kentin sakl\u0131 cennetiBakan Soylu noktay\u0131 koydu: Geri g\u00f6nderece\u011fiz\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu'dan \u00e7akar lambas\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131