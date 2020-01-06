GÜNDEME EK

- K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmde D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Senaryolar\u0131 Raporu" tan\u0131t\u0131m etkinli\u011fine kat\u0131lacak. \n(\u0130stanbul\/10.00) (Foto\u011frafl\u0131-G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Organlar\u0131n\u0131n nakledildi\u011fi 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, biri yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131Elaz\u0131\u011f'da 34 \u00f6\u011frenci g\u0131da zehirlenmesi \u015f\u00fcphesiyle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131
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