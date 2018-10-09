Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gezici Araştırma, saha çalışmalarının ışığında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir değerlendirme raporu paylaştı.
Diken'in aktardığına göre, anketlerle ilgili noktasal rakamsal sonuçları paylaşmayan şirketin AK Parti'nin alacağı sonuca odaklı analizlerinden satır başları şöyle:
— MHP'li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.
'BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMASI ZOR'
— AK Parti'nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40'ın altında.
— AK Parti'nin MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.
— Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülüyor.
'AK PARTİ MODERN, EĞİTİMLİ İNSANLARA YÖNELECEK'
— İzmir'de AK Parti seküler çizgide, göçmen, modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimal dahilinde.
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