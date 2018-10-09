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Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

Gezici Araştırma şirketinin yaptığı son anketten AK Parti'ye kötü bir haber çıktı. Anket şirketi, AK Parti'nin oyunun Ankara ve İstanbul'da yüzde 40'ın altında olduğunu iddia edip MHP ile ittifak yapılmaması durumunda büyükşehir belediyelerini kazanmasının zora gireceğini savundu.

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gezici Araştırma, saha çalışmalarının ışığında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir değerlendirme raporu paylaştı.

Diken'in aktardığına göre, anketlerle ilgili noktasal rakamsal sonuçları paylaşmayan şirketin AK Parti'nin alacağı sonuca odaklı analizlerinden satır başları şöyle:
— MHP'li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.

'BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMASI ZOR'

— AK Parti'nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40'ın altında.

— AK Parti'nin MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.

  • HDP'li seçmen yerel seçimlerde sessiz bir duruş göstermekte ve seçmen davranışı konusunda önemli bir emare ortaya koymamakta. Kürt seçmenlerin hâlihazırda ilk partisi AK Parti.
    — Adayların belirlenmesi konusunda ise her ne kadar büyükşehir olmasına rağmen hemşerilik bağları İstanbul'da seçmen davranışı ve oy verme teamülleri açından önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

— Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülüyor.

'AK PARTİ MODERN, EĞİTİMLİ İNSANLARA YÖNELECEK'

  • Yerel seçim cumhurbaşkanlığı sisteminin de ruhuna uygun olarak özellikle AK Parti açısından geleneksel kalıpların dışından modern, eğitimli, ekonomik ve sosyal anlamda bağlantıları kuvvetli insanlardan oluşacak.
    — AK Parti Ankara'da özellikle kamuoyu tarafından yakından tanınan, imajı ve popülaritesi yüksek milliyetçi kesime hitab edebilecek bir adayla seçimlere girecek.

— İzmir'de AK Parti seküler çizgide, göçmen, modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimal dahilinde.

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Anahtar Kelimeler:
anket gezici araştırma şirketi ak parti

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