Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

Ankara’da AK Parti’nin oy oranı yüzde 27.2. Bu oran CHP’de yüzde 25.7. Onu yüzde 10.1 ile MHP, yüzde 6.5 ile İYİ Parti izliyor. Ankete katılanların yüzde 26.4’ü ise kararsız.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi PİAR Araştırma, seçimlere ilişkin ilk anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan araştırmada 24 bin 186 kişinin görüşleri alındı.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 34.5’i AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 26.5’le CHP, yüzde 16.2 ile MHP, yüzde 14.2 ile İYİ Parti, yüzde 6.5’la HDP izliyor.

İzmir’de CHP’nin oy oranı yüzde 39.6. Bu oran AK Parti’de yüzde 25.. Onu yüzde 8.2 ile İYİ Parti, yüzde 5.5 ile MHP, yüzde 3.9 ile HDP izliyor. Ankete katılanların yüzde 16.3’ü ise kararsız.

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 49’u CHP’nin başı çektiği, yüzde 29.8’i de AK Parti’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 20.1.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 43.1’i CHP’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 22’yle AK Parti, yüzde 13.4 ile İYİ Parti, yüzde 12.6 ile HDP, yüzde 7’yle MHP izliyor.

ANKETİN YORUMU NE?

Anket verilerinde, AK Parti’nin oy kaybettiği, CHP’nin de oy kazandığı yorumuna yer verildi: “AK Parti en çok MHP ve İYİ Parti’ye karşı oy kaybediyor. Kısmen HDP’ye, çok az olarak da CHP’ye karşı kayıplar göze çarpıyor.”

Oy kayıplarının dağılımıyla ilgili yapılan yorum da şöyle: “CHP, kısmen İYİ Parti ve MHP seçmenlerinden oy alıyor. Bu sebeple AK Parti oy kaybederken diğer tüm partiler oylarını artıracak gibi görünüyor. AK Parti’nin yaşadığı kayıptan aslan payını MHP ve İYİ Parti alıyor. Yerel seçimlerde ise hem AK Parti hem de diğer partilerden uzaklaşan oylar CHP’de birleşecek gibi görünüyor.

