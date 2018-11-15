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Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimlere gidecek... Ünlü anket şirketi PİAR son seçim sonuçlarına ilişkin halkın nabzını tuttu. İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsayan 24 bin kişinin katıldığı dev bir anket yapıldı ve İstanbul'da hangi parti önde?.. Ankara'da kim daha şanslı?.. İzmir'de son durum ne? sorularına yanıt arandı. Ayrıca anket verilerinde, AK Parti’nin oy kaybettiği, CHP’nin de oy kazandığı yorumuna yer verildi. AK Parti en çok MHP ve İYİ Parti’ye karşı oy kaybediyor

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber! MHP ve İYİ Parti ise...

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi PİAR Araştırma, seçimlere ilişkin ilk anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan araştırmada 24 bin 186 kişinin görüşleri alındı.

İSTANBUL'DA BAŞA BAŞ

PİAR'ın anketine göre İstanbul’da AK Parti’nin oy oranı yüzde 32.8, CHP’nin oy oranı yüzde 32.6. HDP’nin oyu yüzde 5, İYİ Parti’nin oyu yüzde 4.5. Ankete katılanların yüzde 19’u ise kararsız.

İSTANBUL'DA İTTİFAK KURULURSA

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 41.3’ü CHP’nin başı çektiği, yüzde 37’si de AK Parti’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 35’i AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 28’le CHP, yüzde 13.1’le HDP, yüzde 11.1’le MHP, yüzde 9.5’le İYİ Parti izliyor.

Ankara’da AK Parti’nin oy oranı yüzde 27.2. Bu oran CHP’de yüzde 25.7. Onu yüzde 10.1 ile MHP, yüzde 6.5 ile İYİ Parti izliyor. Ankete katılanların yüzde 26.4’ü ise kararsız.

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 37.8’ü CHP’nin başı çektiği, yüzde 35.3’ü de AK Parti’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 25.8.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 34.5’i AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 26.5’le CHP, yüzde 16.2 ile MHP, yüzde 14.2 ile İYİ Parti, yüzde 6.5’la HDP izliyor.

İzmir’de CHP’nin oy oranı yüzde 39.6. Bu oran AK Parti’de yüzde 25.. Onu yüzde 8.2 ile İYİ Parti, yüzde 5.5 ile MHP, yüzde 3.9 ile HDP izliyor. Ankete katılanların yüzde 16.3’ü ise kararsız.

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 49’u CHP’nin başı çektiği, yüzde 29.8’i de AK Parti’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 20.1.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 43.1’i CHP’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 22’yle AK Parti, yüzde 13.4 ile İYİ Parti, yüzde 12.6 ile HDP, yüzde 7’yle MHP izliyor.

ANKETİN YORUMU NE?

Anket verilerinde, AK Parti’nin oy kaybettiği, CHP’nin de oy kazandığı yorumuna yer verildi: “AK Parti en çok MHP ve İYİ Parti’ye karşı oy kaybediyor. Kısmen HDP’ye, çok az olarak da CHP’ye karşı kayıplar göze çarpıyor.”

Oy kayıplarının dağılımıyla ilgili yapılan yorum da şöyle: “CHP, kısmen İYİ Parti ve MHP seçmenlerinden oy alıyor. Bu sebeple AK Parti oy kaybederken diğer tüm partiler oylarını artıracak gibi görünüyor. AK Parti’nin yaşadığı kayıptan aslan payını MHP ve İYİ Parti alıyor. Yerel seçimlerde ise hem AK Parti hem de diğer partilerden uzaklaşan oylar CHP’de birleşecek gibi görünüyor.

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
CHP % 28 alırmış!! Ne zaman aldı ki bu oranı da, şimdi % 28 oluyor!!?? CHP ne yaptı, hangi projeyi ortaya koydu, millete ne gibi bir gelecek vaadi yaptı da oyu yükseldi? Anketi yapanlar vatandaşın eğilimini değil, kendi eğilimlerini ve beklentilerini göstermek için uğraşmışlar..!!
@fazilguven_38 son yıllarda iktidarın yaptığı çoğu proje chp tarafından ortaya atılan projelerdirtaşeronun kadroya alınması,emekliye ikramiye verilmesi,..diğer güzel işleri varsa onlarıda sen yaz.
@fazilguven_38 hastamısın sen oğlum sizin yapmış olduğunuz projeler sonunda milletin cebinden para çıkmasına sebep oluyor,yada sizi hep kandırdılar her şey ateş pahası olmuş sizlere sorsak dış güçler yaptı,iyi bir şey oldumu iktidar yaptı bırakın atv bakmaya açın internete bakın
@fazilguven_38 SENİN GİBİ SIĞIRLAR VERİR ANCAK ULAN ÜLKEYİ BATIRDILAR HALA OY VERDİĞİN SİSTEMİ SAVUNUYORSUN
@fazilguven_38 kardeş neden öyle söylüyorsun, HDP VE SP ile paslaşacaklar. olsun o kadarcık :))))))
@fazilguven_38 evet ya helede akp ye % 32 vermişler yaptığı bunca haksızlığa ve emekçilerin ve eyt lilerin hakkı bu kadar yemişler
diğerlerini bilmemde chp nin oyunun artacağını sanmıyorum.
@semih_sarili nerden o kanaate vardın sevgili kardeşim anlayamadım ne söyledilerse cıktı ne söylüyorlarsa doğru cıkıyor sonunda chp ye oyum nasıp olmamıştı şu kırizden sonra chp den daha aklı başında ülkeye sahip cıkan partide görmedim hemen her konuda raporları var çalışmaları var sen hdp ile diyeceksen hiç deme chp hiç olmasa legaliyle görüştüğü söyleniyor ya akp pkk ile görüşmemişmiydi akp pkk ile görüşünçe herşey mubah chp yada başka partiye yasak önemli olan ocu buçu değil millet ne mutlu Türküm diyemeyenler denmesinden rahatsız olanlara kesinlikle oy yok ülkeyi satanlarada oy yok
sizin bu oranlarin gecen secimlerde akp kaybedicegini soyluyodun artik dogru duzgun analiz yapinda bizde gorelim bu sacma kzanicak belli insalari yanlasia yonlendirip oy kaybetmeye calisiyosunuz.
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