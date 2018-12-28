Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, 24 Haziran Genel Seçimleri’nde MHP ile yaptığı Cumhur İttifakı’nı yerel seçimde de sürdüren AK Parti’de üç büyükşehirde sıkıntı yaşandığı iddia edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyen MHP aynı jesti AK Parti’den Manisa, Mersin ve Adana için beklerken, AK Parti il teşkilatları ise genel merkeze gönderdikleri mesajlarla ittifaktan rahatsızlıklarını dile getiriyor.

"MHP İLE MANİSA KAZANILAMAZ"



Habere göre Cumhur İttifakı’nda ‘en büyük çatlak’ Manisa’da yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Manisa’da aday göstereceklerini” belirtmesine rağmen “bu adayın Cumhur İttifakı adayı” olup olmayacağı netleşmedi. AK Parti Manisa İl Teşkilatı’nın MHP adayını kabul etmediği, hatta MHP adayı ile Cumhur İttifakı’nın kazanamayacağını belirttiği öne sürülüyor. AK Parti Manisa İl Teşkilatı’nın 5 milletvekilli çıkardığı Manisa’da 1 milletvekili çıkaran MHP’yi desteklemenin ‘mümkün olmayacağını’ parti üst yöneticilerine bildirdiği belirtiliyor.

VEKİL SAYISI TARTIŞMASI



AK Parti’de milletvekili sayısını Adana ve Mersin il teşkilatlarının da gündeme getirdiği iddia ediliyor. Mersin’de 4 milletvekili çıkaran AK Parti teşkilatları, 2 vekil çıkaran MHP konusunda genel merkezlerine ters düştü. Aynı durum 5 milletvekili çıkaran AK Parti Adana teşkilatının da gündeminde. Genel merkezin ise 3 ilde teşkilatlarını ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

