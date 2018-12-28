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Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın MHP'ye bırakılacağı belirtilen üç büyükşehirde AK Parti teşkilatlarının rahatsız oldukları ve bu durumu AK Parti Genel Merkezi'ne ilettikleri iddia edildi. Manisa, Adana ve Mersin'deki itiraz noktalarının başında iki partinin vekil sayıları geliyor.

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, 24 Haziran Genel Seçimleri’nde MHP ile yaptığı Cumhur İttifakı’nı yerel seçimde de sürdüren AK Parti’de üç büyükşehirde sıkıntı yaşandığı iddia edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyen MHP aynı jesti AK Parti’den Manisa, Mersin ve Adana için beklerken, AK Parti il teşkilatları ise genel merkeze gönderdikleri mesajlarla ittifaktan rahatsızlıklarını dile getiriyor.

"MHP İLE MANİSA KAZANILAMAZ"

Habere göre Cumhur İttifakı’nda ‘en büyük çatlak’ Manisa’da yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Manisa’da aday göstereceklerini” belirtmesine rağmen “bu adayın Cumhur İttifakı adayı” olup olmayacağı netleşmedi. AK Parti Manisa İl Teşkilatı’nın MHP adayını kabul etmediği, hatta MHP adayı ile Cumhur İttifakı’nın kazanamayacağını belirttiği öne sürülüyor. AK Parti Manisa İl Teşkilatı’nın 5 milletvekilli çıkardığı Manisa’da 1 milletvekili çıkaran MHP’yi desteklemenin ‘mümkün olmayacağını’ parti üst yöneticilerine bildirdiği belirtiliyor.

VEKİL SAYISI TARTIŞMASI

AK Parti’de milletvekili sayısını Adana ve Mersin il teşkilatlarının da gündeme getirdiği iddia ediliyor. Mersin’de 4 milletvekili çıkaran AK Parti teşkilatları, 2 vekil çıkaran MHP konusunda genel merkezlerine ters düştü. Aynı durum 5 milletvekili çıkaran AK Parti Adana teşkilatının da gündeminde. Genel merkezin ise 3 ilde teşkilatlarını ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Adana CHP mersin manisa IYI parti olur!.. MHP zaten bitti bastonlugun bedelini öder piskevit zaten partiyi kapatacak yakinda bir ÜLKÜCÜ olarak Başbuğ donemi haric MHP verdigim emekler haram olsun!!...
yormayın kendinizi.her yerde husrana ugruyacaksınız. maymun gözunu açtı. yalanlarınızla 16 yılı göturdunuz. imf ye para veriyordunuz. nolduysa ulkeyi ekonomiyi diz çöktürdünüz.
durun bakalım çatlak daha yeni başlıyor yakında çöküş başlayacak
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