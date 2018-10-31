Kemal Öztük bugünkü 'Ankara’da beyin yakan kulisler' başlıklı yazısında, "Dün de hepimiz İstanbul Havalimanı (isim de çok güzel oldu bu arada) açılışına odaklanmışken, Bahçeli Ankara’dan şimşeği çaktı. Melih Gökçek’i aday gösterebilecekleri sinyalini verdi. Ne zaman açıklama yapacağını titizlikle seçiyor sanırım." diye yazdı. Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şöyle; “Partimize şeref verir” diyerek, her kula nasip olmayacak kadar onore etti Gökçek’i. Gökçek de hemen meşhur Twitter hesabından cevabı veri: “Beni inanılmaz derecede onore ettiniz”. ANKARA’DA YANGINA NEDEN OLAN GÖKÇEK ŞİMŞEĞİ Doğrusu çok kişi inanamadı bu karşılıklı şeref-onur alışverişine. Zira Gökçek hala AK Partili. Bahçeli bir AK Partiliyi partisine “şeref” vermeye davet ederek, aslında siyaseten şartları zorlayan bir şimşek çaktı. Malum cumhur ittifakında AK Parti ile beraber. Dün Ankara’ya geldiğimde, o şimşeğin neden olduğu yangın devam ediyordu. Sadece AK Parti, MHP kulisleri değil, CHP, İYİ Parti, HDP kulisleri bile o şimşekle aydınlandı.

Çok kişiyle konuştum. Öyle senaryolar, öyle hesaplar, öyle planlar anlattılar ki, bir ara beynim yanacak sandım. Oysa ki, hafta sonu Kaçkar dağlarında, gelirken de Abant’ta doğanın ve güzel havanın huzuru içindeydim. Ankara’nın siyasi havasında üşümeye başladım. Melih Gökçek’in Ankara’da yeniden adaylığı ve bu sefer MHP’den adaylığı, tüm dengeleri etkileyecek güçte tabii ki. Seveni, sevmeyeni olabilir ama Gökçek Ankara seçmeni nezdinde hala güçlü. Ancak işi yakından takip edip, rasyonel analizler yapan önemli bir ismin yorumu bence çok akla yatkın: “Gökçek MHP adayı olarak seçimi kazanamaz ama AK Parti’ye kaybettirir.” Aynı isim, MHP ve AK Parti çekişmesinden, aradan CHP’nin sıyırılacağını söylüyor tereddüt etmeden. CHP MANSUR YAVAŞ’A ODAKLANMIŞ Hemen CHP kulislerini iyi bilen arkadaşımı aradım. Beynim de o zaman yanmaya başladı zaten. CHP içi siyaseti analiz etmek herkesin harcı değil. O kadar karışık. Şurası kesin ki, CHP Mansur Yavaş’a kilitlenmiş durumda. Sık sık görüşüyorlar ve strateji belirliyorlar. İşin içinde İYİ Parti de var. Kulislere göre Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday gösterilmesi karşılığında, İYİ Parti, Antalya, Adana, Mersin hatta İstanbul’da CHP’yi destekleme vaadinde bulunmuş. Yani Mansur Yavaş İYİ Parti’den de aday olabilir.

Benim kişisel görüşüm, CHP bunu kabul etmeyecektir. Gökçek’in MHP’de aday olması halinde aradan sıyrılacaklarına kesin gözüyle bakarlar. Henüz karar verilmiş değil tabi. MHP ise yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor. Gökçek’ten sonra, İstanbul’da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş’ı mı kast etti? Henüz netlik yok. Malum AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Çorum, Balıkesir, Ordu vb. belediye başkanlarını görevden almıştı. Edindiğim bilgi, bu başkanlara kanca atan çok parti oluyormuş bu sıralar. GÖKÇEK SONUNDA ADAY OLMAZ Her ne kadar Ankara’da şimşekler çakıp, hava bir anda değişse de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup sonrası açıklamasıyla rüzgar mutedil haline dönme eğilimine girdi. “Gökçek benim yol arkadaşım, bundan sonra da beraber yürüyeceğimizi zannediyorum” diyerek, Hayati Yazıcı’nın aba altından gösterdiği sopayı yerine iade etti. Gökçek’i sarıp sarmalayan bir açıklamaydı. Bu sıra Gökçek’ten mutlu kimse yoktur. Her liderden sevgi seli mesajlar alıyor!