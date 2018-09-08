Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Reuters Haber Ajansı’nın Suriye’de ÖSO militanları ve aileleriyle yaptığı röportajın servis edilmesiyle ortaya çıkan iddialar üzerine İYİ Parti Basın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, TBMM Başkanlığı’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI Aytun Çıray, “Sadece bir bölümünü Meclis gündemine taşıdığımız iddialar, Türkiye’yi uluslararası hukuk önünde zor duruma düşürecek kadar vahimdir. Bahse konu haberde militanların ölmesi halinde ailelerine şehit maaşı bağlandığı, vatandaşlık verildiği ve Türkiye topraklarında ev hediye edildiğine yer verilmiştir. Bunun gerçek olmadığına inanmak istiyoruz” dedi. AYTUN ÇIRAY'DAN SERT AÇIKLAMALAR Çıray, “Türkiye’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra adeta şahlanacağını iddia edenlerin ekonominin bu hale geleceğinden kuşkusuz haberleri vardı. Döviz kurunda yaşanan korkunç artış, sanayide üretimin kritik düşme sinyalleri vermesi, özel sektörde iflasların ve konkordatoların artması, tarımsal üretimde çok fazla gerilemeler görülmesi ve halkımızın çok ağır bir hayat pahalılığının altında ezilmeye başlaması ÖSO militan ve ailelerine yapıldığı iddia edilen bu yardımları ağır bir ahlaki, hukuki ve siyasi mesele haline getirmiştir. Cumhurbaşkanlığı iktidarı bundan ötürü Türk Milletine ikna edici açıklama yapmak ve onu aydınlatmakla mükelleftir” açıklamasında bulundu.

'KABUL EDİLEMEZ' Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün Türklerden daha ayrıcalıklı olduğunu dile getiren Çıray, sözlerine şöyle devam etti: “İktidar sürekli olarak dört milyon Suriyeli mülteciye 35 milyar dolar harcandığını belirtmektedir. Başlıca kaynağı Türk Milletinin ödediği ağır vergiler olan bu muazzam meblağın yanı sıra medyaya sürekli mültecilerin kayıt dışı faaliyet içinde bulundukları 15 binden fazla şirket, vermedikleri vergiler, ücretsiz sağlık hizmetleri, fert başına yapılan maddi yardımlara ilişkin haberler kamuoyunun önüne gelmektedir. Bu kadar ayrıcalık tanınan sığınmacıların bir bölümü, Türkiye’den Türklerden daha iyi koşullara sahiptir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.” “TÜRKİYE’NİN BAŞI DIŞARIDA CİDDİ BİR ŞEKİLDE DERTTE” Aytun Çıray, açıklamasının devamında; “Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi uluslararası medyaya Suriye hükümeti muhalifi militan ve ailelerine yardım yapıldığı haberleri düşmüştür. Haberlerin içeriği doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir. Çünkü yegâne amaçları bölgeyi kendi stratejik amaçları doğrultusunda paylaşmak olan süper güçlerin bunu istismar etmeleri kaçınılmazdır” dedi.