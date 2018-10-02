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Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a Tükiye'nin savunma sisteminin de McKinsey’in denetimine açılıp açılmayacağını sordu.

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

CHP’li Emir önergesinin gerekçesinde; Bakan Berat Albayrak’ın, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için Türkiye-ABD İş Konseyi'nce düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı'ndaki, “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 Bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” açıklamasını hatırlattı.

CHP'li Emir, Milli Savunma Bakanlığı'nın, bu ofiste hangi bilgileri paylaşacağını ve ülke savunmasına ait bilgilerin yabancı bir şirketle paylaşılmasının ülke güvenliği üzerinde yaratacağı etkinin hesaplanıp hesaplanmadığını sordu.

McKinsey firmasıyla yapılan sözleşmenin bedeli ve süresini de soran Emir, sözleşme bedelinin bütçenin hangi kaleminden karşılanacağını da sorularına ekledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir önergesinde aşağıdaki sorulara yer verdi:

1- McKinsey firması ile imzalanan sözleşme bedelinin tutarı nedir? Sözleşme bedeli, bütçenin hangi kaleminden karşılanacaktır? Sözleşmenin süresi ne kadardır?

2- Maliyet ve Dönüşüm Ofisinde temsilci bulunduracak olan Savunma Bakanlığı, McKinsey şirketi ile hangi bilgileri paylaşacaktır?

Kaynak: Oda TV

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Anahtar Kelimeler:
CHP Murat Emir McKinsey TSK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Eyvahh...Eyvahh.."Aldatıldık,ihanete uğradık,ülke sırlarımız Amerika'nın eline geçti"den önceki son virajdayız.
ülke yönetimi de gitti. madem yönetemiyorsun neden bunca sene çalıp çırpıp başta durdun. yatacak yeriniz yok sizin
neremize girilmediki oraya girilmesin girilse ne yapacaksınız hiç boş boş konuşun sadece yanlış bir harket yapıldığınada konu vatan olduğundan neden bütün mualefe meclisden çekilin istafa edin gitsin ülke seçime tabiki yersee
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