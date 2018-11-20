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Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yerel seçimler hakkında tahminde bulunan Sözcü yazarı Rahmi Turan, AK Parti'nin İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebileceğini dile getirdi. Turan, "AK Partili seçmenin yüzde 29,6'sı “Ülkemizin kötüye gittiği” görüşünde…" ifadelerini kullandı

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

Sözcü yazarı Rahmi Turan, ekonomik krizin AKP'nin oylarında düşüşe neden olabileceğini yazdı.

Turan'ın bugünkü yazısı şöyle:

İşler lâfla düzelmez!

İktidar ısrarla “Ekonomik kriz yok!” diyor. Ne güzel! Keşke öyle olsa! Fakat gerçek başka…
Tüm işaretler derinleşen bir krizin içinde olduğumuzu gösteriyor.
Ekonomik krizler hastalık gibidir. Eğer teşhis doğru değilse, tedavisi de mümkün olmaz!
Önce hastalığın sebebini tespit edip, sonra etkili önlemlerin alınması gerekiyor. İlâç ne kadar acı olursa olsun kullanmaktan kaçmamalı! Aksi halde durum daha da kötüye gider.
Oysa iktidar “Kriz-mıriz yok” diye kestirip atınca iş bitiyor, tedavi imkânı kalmıyor!
Sokaktaki vatandaş bu duruma ne diyor?
CHP, bir kamuoyu araştırması yaptırmış. Yurttaşların yüzde 68'i “Tüm sorunlar ekonomik kaynaklı” diyor. Yani iktidarın “Kriz-mıriz yok” sözüne inanmıyor. Çünkü halk ekonomik krizi bizzat yaşıyor.
Peki, AKP'yi yıllardır iktidar yapan insanların düşünceleri ne? AKP'li seçmenin yüzde 29,6'sı “Ülkemizin kötüye gittiği” görüşünde…
Eğer bu kanaat değişikliği sandığa yansırsa, 31 Mart 2019 Belediye Seçimleri'nde AKP, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyip hayal kırıklığına uğrayabilir!

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Anahtar Kelimeler:
seçim 2019 yerel seçimler ak parti erdoğan rahmi turan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
beter olsunlar ne hale getirdiler ulkeyi
@8477 sende mutlu ol kına yak... Nasıl bir beynin varki ülkenin kötü gidişatından keyif alıyorsun. Ülke şükürler olsun iyi durumda sadece zamlar var oda düzelir inş. Sen dua et kredi borcun 1 günde 5e katlanmıyor gerçi bilmezsin sen.
ülke kötüye mi gidiyor , ülke batmış farkında değiliz. enflasyon %25 kredi faizleri 2,4 dolar 5,4 euro 6 benzin 6,5 konut fiyatları uçuk kaçık yigim , gıda , temizlik ürünleri almış başını gitmiş daha ne olsun ne kadar kötü olsun..
@m_akin_51 ülke batsa bankalar kredi vermez, para yok borcu olanlara da faiz yükseltir 1 se 5 olur dolar çıksa ne olcak ürün satışı olmaz, benzin paran olsa dahi bulamazsın, konut fiyatları nı geçtim inşaatlar durur ev bulamazsın. Hiç bir temizlik ürünü dahi bulamazsın stokçular ile dolar Ülke böyle batar sen dua et, istediğini bulabiliyorsun sadece pahalı senın sıkıntın bu sadece. bakkaldan sigara alamadın diye ülkeyi batak ilan etme. Maaşlar da enflasyona göre ayarlanır ise senin sorunun kalmaz bence
okullar unutmusum
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