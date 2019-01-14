HABER

Gündemi sarsan iddia! ABD, Almanları açık açık tehdit etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.

Gündemi sarsan iddia! ABD, Almanları açık açık tehdit etti!

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Büyükelçisi Richard Grenell'in Alman firmalarına yolladığı mektupta söz konusu şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Büyükelçi Grenell'in Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceğini belirttiği ifade edildi.

Grenell'in Kuzey Akım 2 projesiyle Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacının ortadan kalkacağı ve bu durumun da Ukrayna'nın Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı elindeki kozu kaybetmesine neden olacağını vurguladığı belirtildi.

ABD'nin yanı sıra Polonya da Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesinden ayrılmasını talep ediyor. (AA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Türkiye'nin sattığı İHA, Rusya'yı kızdırdı!Türkiye'nin sattığı İHA, Rusya'yı kızdırdı!
‘IŞİD Son Anlarını Yaşıyor’‘IŞİD Son Anlarını Yaşıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Berlin Richard Grenell Kuzey Akım 2

En Çok Okunan Haberler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süre doldu, gerilim tırmanıyor! Krizde yeni perde

Süre doldu, gerilim tırmanıyor! Krizde yeni perde

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin sattığı İHA, Rusya'yı kızdırdı! Dikkat çeken açıklama

Türkiye'nin sattığı İHA, Rusya'yı kızdırdı!

Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

Yunanistan'da büyük kriz! Resmen açıkladılar

Nasrallah kalp krizi geçirdi

Hasan Nasrallah kalp krizi geçirdi

Arjantin'deki hantavirüs vakası bir can daha aldı (Hantavirüs enfeksiyonu nedir?)

Arjantin'deki hantavirüs vakası bir can daha aldı

İsrail askerleri, Ramallah kent merkezine baskın düzenledi : 7 yaralı

İsrail askerleri, Ramallah kent merkezine baskın düzenledi

Bir bir açıkladılar! İşte Trump'ı zorlayacak isimler!

Bir bir açıkladılar! İşte Trump'ı zorlayacak isimler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.