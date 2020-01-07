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  4. Gündemi sarsan iddia! ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor!

Gündemi sarsan iddia! ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 03:09 | Son Güncelleme

İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.

Gündemi sarsan iddia! ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor!

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti.

"HAZIR BEKLETİLECEK"

Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti.

Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor.

ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD B-52 diego garcia İRAN

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