"Gündemimde Üç Konu Var: Silah, Silah, Silah"

NATO Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'deki ikinci gün toplantısına katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Rusya'ya karşı ülkesini savunmak için NATO ülkelerinden daha çok silah isteyerek, "Bugün NATO toplantısında benim gündemimde 3 konu var; silah, silah ve silah" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın Buça kentinde meydana gelen ve Rus güçlerinin sorumlu tutulduğu katliamın ardından, Ukrayna'da gelinen son durumu değerlendirmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında toplandı.

NATO karargahına gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, toplantı öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın açıklaması yaptı.

Genel Sekreter Stoltenberg, "NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha hafif ama aynı zamanda daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim" dedi.

Stoltenberg, Kuleba'nın toplantıya katılmasının, "Doğrudan Ukrayna'nın değerlendirme ve analizlerini dinleme fırsatı verdiğini ve Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceklerini tartışacaklarını" söyledi.

Gazetecilerin "Ukrayna daha fazla silah istiyor. NATO daha fazla silah göndermeye hazır mı?" sorusuna ise Stoltenberg, "Müttefiklerin uzun yıllardır Ukrayna'yı desteklediğini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu silahlar, dolayısıyla verdiğimiz destek, savaş alanında önemini her geçen gün kanıtlıyor. Elbette, bu her şeyden önce Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cesaretinden kaynaklanmaktadır. Ancak tedarik edilen ekipman da elbette hayati önem taşıyor. Müttefikleri birçok farklı sistem türü için daha fazla destek sağlamaya çağırdım. Hem hafif silahlar, hem de daha ağır silahlar. Bugünkü toplantıda bunun önemli bir konu olmasını bekliyorum" yanıtını verdi.

“Savaşı nasıl kazanacağımızı biliyoruz”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, hem toplantıya katılmak hem de ikili görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e geldiğini belirterek, "Benim gündemim çok açık. Sadece 3 konu var. Silahlar, silahlar ve silahlar. Putin'i kontrol altına almak ve Rus ordusunu Ukrayna topraklarında yenmek için Ukrayna'ya şimdi yardım etmenin en iyi yolu savaşmak için gereken herşeyi sağlamak olacaktır. Son bir ayda, son haftalarda Ukrayna ordusu ve tüm Ukrayna ulusu, nasıl savaşılacağını bildiğini bütün dünyaya gösterdi. Nasıl kazanacağımızı da biliyoruz. Ancak Ukrayna'nın talep ettiği tüm silahların sürdürülebilir tedariği sağlanmadan, bu kazanımlara çok büyük kayıplar, fedakarlıklar eşlik edecek. Ne kadar çok silah alırsak ve bu silahlar Ukrayna'ya ne kadar erken ulaşırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak. Daha az şehir ve köy yıkılacak. Ve artık Buça gibi katliamlar olmayacak. Müttefiklere mesajım budur" diye konuştu.

Kuleba, NATO ve AB içerisinde Rusya'ya doğalgaz ambargosu uygulanması ya da Ukrayna'ya ağır silahların verilmesi konusunda yaşanan tereddütlere de değinerek, "Tüm müttefikleri Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi sağlama konusundaki isteksizlikleri ve tereddütlerini bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Çünkü kulağa ne kadar tuhaf gelse de günümüzde silahlar barışın amacına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

“Almanya daha fazlasını yapabilir”

Ukrayna'daki duruma bakıldığında "savunma ya da saldırı silahları arasında bir fark olmadığını" belirten Kuleba, "'Biz Ukrayna'ya savunma silahı sağlayacağız ama onlara saldırı silahı veremeyiz' diyen ülkeler ikiyüzlüler. Bu tamamen haksız, gerekçesiz bir yaklaşımdır. Almanya, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, hiçbir silah tedarik etmeme pozisyonunu, belirli ikmallere izin vermeye doğru geliştirerek özellikle tanksavar silahları sağlama sözü vererek, devrim niteliğinde bir adım attı. Ancak Almanya'nın rezervleri ve kapasitesi göz önüne alındığında daha fazlasını yapabileceği açık ve bize ek silahlar sağlamak için Alman hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Beni en çok endişelendiren konu Berlin'deki prosedürlerin ve karar alma sürecinin uzunluğu. Çünkü Berlin'in zamanı var ama Kiev'in yok" diye konuştu.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gününe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil 30 NATO üyesi ülke Dışişleri bakanının yanı sıra; İsveç, Finlandiya ve Gürcistan Dışişleri bakanları ile NATO'nun Hint-Pasifik bölgesi ortakları Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya Dışişleri bakanları katılıyor.

