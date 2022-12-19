Gündeminde sadece iPhone 15 yokmuş! Apple hakkındaki bu iddialar çok dikkat çekti

Apple halk arasında iPhone ile bilinse de aynı zamanda Apple Watch, iPad ve Mac gibi ürünlerini de piyasaya sürüyor. Cupertinolu teknoloji devinin şu aralar iPhone 15 serisi için hazırlık yaptığına inanılıyor. Henüz kesin bilgiler elimize ulaşmasa da Apple'ın iPhone 15 serisinde bazı yeni özelliklere yer vereceğine yönelik söylentiler bulunuyor. Fakat ortaya çıkan yeni iddialar, Apple'ın gündeminde sadece iPhone 15'in olmadığı gösteriyor. İşte o iddialar...

1) "APPLE, YENİ MONİTÖRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından paylaşılan en son bilgilere göre Apple, Aralık 2019'da Mac Pro ile birlikte piyasaya sürülen üst düzey Pro Display XDR'nin güncellenmiş bir sürümü de dahil olmak üzere birden fazla yeni harici monitör üzerinde çalışıyor.

Gurman, tıpkı Studio Display'in A13 Bionic çipe sahip olması gibi, yeni monitörlerin de Apple Silicon çip ile geleceğini söyledi. Ancak tarih vermedi.

2) YENİ MACBOOK PRO MODELLERİ GELİYOR

İddialara göre Apple, M2 Pro ve M2 Max çip seçeneklerine sahip yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini "gelecek yılın başlarında" piyasaya sürmeyi planlıyor. Dizüstü bilgisayarların başlangıçta bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak şirket içinde gecikmeler yaşandığı ileri sürülüyor.

Ayrıca M3 çipli yeni bir iMac'in "en erken 2023'ün sonunda piyasaya sürülebilme ihtimali olduğu" iddia edildi. Apple'ın M2 ve M2 Pro çip seçeneklerine sahip yeni Mac mini modellerini de test etmeye devam ettiği öne sürüldü.

3) M2 ULTRA ÇİPLİ MAC PRO TESTTE!

Mark Gurman'ın iddialarına göre Apple, M2 Ultra çipli tamamen yeni bir Mac Pro'yu test etmeye devam ediyor. Ancak Gurman şirketin, "M2 Extreme" çipi ile üst düzey bir yapılandırma çıkarma planlarından vazgeçmiş olabileceğini iddia etti.

Gurman, M2 Ultra çipli Mac Pro'nun 24 çekirdeğe kadar CPU, 76 çekirdeğe kadar GPU ve en az 192 GB RAM ile kullanılabileceğini söyledi. Buna ek olarak, mevcut Mac Pro gibi, yeni modelin genişletilebilir kalmasını ve ek bellek, depolama ve diğer bileşenlerin eklenmesine izin vermesini beklediğini aktardı.

4) M2 EXTREME İLE İLGİLİ KÖTÜ HABER

Gurman'a göre M2 Extreme çipli üst düzey model, 48 çekirdeğe kadar CPU ve 152 çekirdeğe kadar GPU'ya sahip olabilirdi. Ancak bu yapılandırmanın maliyet ve üretim karmaşıklıkları nedeniyle rafa kaldırıldığını düşünüyor. Çünkü Apple'ın mevcut fiyatlandırma yapısına göre, Mac Pro M2 Extreme sürümünün başka herhangi bir yükseltme olmaksızın muhtemelen en az 10.000 dolara mal olabilir. Bu da ürünü niş bir ürün haline getirebilir.

Apple yukarıdaki iddiaları doğrulamış değil. Ancak şirketin yukarıdaki iddialardan hangisinin veya hangilerinin yönünde hareket ettiği büyük merak konusu.

