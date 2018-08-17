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Gündoğan milli formaya hazır

17.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

İlkay Gündoğan Alman milli takımına çağrıldığı takdirde oynamaya hazır olduğunu açıkladı.

Gündoğan milli formaya hazır

Mesut Özil ise milli takımı bıraktığını duyurmuş ve federasyonu ırkçılık yapmakla suçlamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup resim çektirdiği için Almanya'da yoğun eleştirilere hedef olan Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in aksine görev verildiği takdirde milli takım formasını giymeye hazır olduğunu açıkladı.

Manchester City'de top koşturan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu profesyonel kariyerindeki hedeflerinin "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve milli takımla adını yeni bir şampiyonluğa yazdırmak" olduğunu söyledi.

Arsenalli Mesut Özil Alman milli takımının Rusya'daki dünya futbol şampiyonasında grup sonuncusu olup elenmesinin ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

2014'te milli takım formasıyla dünya şampiyonu olan Mesut Özil haftalarca sustuktan sonra milli takımı bırakma gerekçesini açıklarken, Alman Futbol Federasyonu'nu ırkçılık ve saygısızlıkla suçlamıştı.

İlkay Gündoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da yaptığı buluşmayla ilgili soruları yanıtlamış ve birlikte resim çektirmelerinin nedenlerini anlatmıştı. Gündoğan, haziran ayında Alman milli takımının Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Suudi Arabistan ile yaptığı karşılaşma sırasında seyirciler tarafından protesto edilmişti.

DW,SID/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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