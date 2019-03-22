Gündoğan’a ırkçı tezahürat: Üç zanlı teslim oldu

Almanya ile Sırbistan milli futbol takımları arasında geçen Çarşamba günü oynanan maçta, Almanya forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’ye ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlarda bulunan ve haklarında soruşturma başlatılan üç kişi polise teslim oldu. Polis Sözcüsü Thomas Figge zanlıların emniyete gelerek, olayın failleri olduklarına dair itirafta bulunduklarını ve yaşananlar hakkında kendi açılarından ifade verdiklerini bildirdi.

Alman Futbol Federasyonu (DfB) Başkanı Reinhard Grindel daha önce yaptığı açıklamada "bu iğrenç hakaretleri" yaptığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve stadyumlardan men cezası verileceğini duyurmuştu. Wolfsburg Emniyet Müdürü Olaf Gösmann ise, soruşturmanın "halkı kışkırtma" kapsamına alınarak genişletileceğini ve dosyanın önümüzdeki hafta Braunschweig Savcılığı’na teslim edileceğini dile getirdi.

Takım arkadaşlarından destek

1-1 beraberlikle sonuçlanan Sırbistan karşılaşmasında Almanya’nın golünü atan Leon Goretzka ise ırkçı tezahüratların görüldüğü videoyu seyrettikten sonra gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek, “bu tip insanlara hadlerini bildirmek için herkesi cesur olmaya davet ediyorum“ dedi. Bayern Münihli Goretzka ayrıca, “Ben Ruhr Bölgesi çocuğuyum, bizim oralarda nereli olduğumuz sorulduğunda cevabımız Schalke, Dortmund ya da Bochum olur“ ifadesini kullandı. Borussia Dortmun’un yıldız futbolcusu Marco Reus da, “Bu asla kabul etmeyeceğimiz bir durum. Biz çeşitlilikten yanayız, ten renginin hiçbir önemi yok“ dedi.