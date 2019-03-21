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Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlaması (TAMAMI)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

İZMİR'de nevruz kutlaması, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de nevruz kutlaması, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Kutlamada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'cumhur ittifakı' ile ilgili "İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yok. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız" dedi.

İzmir'de Nevruz kutlamaları, HDP'nin organizasyonuyla, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar, yoğun güvenlik önlemleri alınan alana arama noktalarından geçerek, girdi. Temsili ateşin yakılmasından sonra HDP İzmir Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besiye Tekgür, açılış konuşmasını yaptı. ​Kutlamada zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Baydur ile Tekgür'ün ardından söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Türkiye halkları birlikte yaşasın, birlikte eşit bir şekilde, barış içinde yaşasın istiyoruz. İşçiler iş cinayetinde ölsün istemiyoruz. Kadınlar, erkek ve devlet şiddetiyle ölmesin istiyoruz. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. İşte o yüzden bizden korkuyorlar" diye konuştu.

Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Kemalbay, "Bir seçime gidiyoruz. 31 Mart yaklaştı. 31 Mart, kayyumları Ankara'ya gönderdiğimiz gün olacak. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz, diyoruz. Metropoller de bunun başında İzmir geliyor. Demokrasi güçlerinden yana tavır alıyorlar. Bunlar kalkmışlar, bizi terörize etmeye çalışıyor. Başka partileri de bizim üzerimizden terörize etmeye çalışıyorlar. Onlar oy toplamak için her şeyi yapıyorlar. 31 Mart, bu halk, size cevabını verecektir. İzmir'de de verecektir. Hiçbir yerde kazanmamanız için HDP bütün çabasını gösterecektir" dedi.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise kutlamadaki konuşmasında şunları söyledi:

"Bizi terörizmle suçlayan bu anlayışı biz 31 Mart gecesi sandıklara gömecek miyiz? Bütün şehirleri geri alacağız ama yetmez Muş'u da Kars'ı da Bitlis'i de alacağız. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız."

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