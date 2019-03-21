Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlaması (TAMAMI)

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de nevruz kutlaması, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Kutlamada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'cumhur ittifakı' ile ilgili "İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yok. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız" dedi.

İzmir'de Nevruz kutlamaları, HDP'nin organizasyonuyla, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar, yoğun güvenlik önlemleri alınan alana arama noktalarından geçerek, girdi. Temsili ateşin yakılmasından sonra HDP İzmir Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besiye Tekgür, açılış konuşmasını yaptı. ​Kutlamada zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Baydur ile Tekgür'ün ardından söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Türkiye halkları birlikte yaşasın, birlikte eşit bir şekilde, barış içinde yaşasın istiyoruz. İşçiler iş cinayetinde ölsün istemiyoruz. Kadınlar, erkek ve devlet şiddetiyle ölmesin istiyoruz. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. İşte o yüzden bizden korkuyorlar" diye konuştu.