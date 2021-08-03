Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren "Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözlerine açıklık getirdi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

"KEŞKE BİZİM DE EVİMİZ YANSAYDI DİYECEKLER"

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sosyal medyada yer alan "Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Özeren şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim.

"AÇIKLAMAM YANLIŞ ANLAŞILDI VE ÇARPITILDI"

Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."



