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  4. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren "Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözlerine açıklık getirdi

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren "Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözlerine açıklık getirdi

03.08.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesindeki, "Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı. Özeren açıklamasında, "Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı." ifadelerini kullandı.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren "Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözlerine açıklık getirdi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

"KEŞKE BİZİM DE EVİMİZ YANSAYDI DİYECEKLER"

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sosyal medyada yer alan "Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Özeren şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim.

"AÇIKLAMAM YANLIŞ ANLAŞILDI VE ÇARPITILDI"

Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Siz nasıl insansınız ya yazık size gerçekten
Adamlar eskide olsa evlerinde mutluydu.Kimin yüzünü güldürdünüz de bu adamlarinkini güldüreceksiniz
tabi yanlış anlaşılma olmuştur yoksa öyle alçak ve namussuzca açıklama olur mu?..

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