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Gündoğmuş’taki yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangın 15 arazöz, 5 helikopter ve 2 uçakla söndürülmeye çalışılıyor.
Gündoğmuş ilçesi Senir mevki’inde orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgar etkisiyle hızla büyüyerek yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangına 15 arazöz yönlendirildi ancak bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı karadan müdahale sağlanamadı. Devam eden yangına 5 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleye başlandı. Yangının söndürme çalışmaları sürdüğü belirtildi.
Yangınla ilgili açıklama yapan Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Özeren, “Yangın Karain Deresi ile Alara Çayı’nın buluştuğu noktada çıktı. Yangın bölgesine geldiğimde 4 helikopter havadan müdahale ediyordu. Göletten su alıp söndürülmeye çalışılıyor. Çalışmalar güzel ancak saha çok zor ve tehlikeli. Yukarı noktaya yürüyerek çıkmak çok zor" dedi.

“Çok büyük bir alan yanacak diye korkuyorum”
Yangının rüzgarla birlikte bir anda yayıldığı ifade eden Özeren, “Çok moralimiz bozuk ve çok endişeliyiz. Tamamen orman içerisinde bir yer. Çok büyük bir alan yanacak diye korkuyorum" diye konuştu.

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