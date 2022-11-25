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Gündüz alışveriş, akşam eğlence! Oteller doldu taştı... Van'ın tadını onlar çıkarıyor, akın akın geliyorlar

25.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da yaşanan internet sıkıntısı nedeniyle Van'daki otelciler kasım ayını yüzde 30 dolulukla geçirdi ancak otelcilerin yüzü ‘black friday’ (muhteşem cuma) ile yeniden güldü. Kente akın eden turistler sayesinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı söylenirken, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, ''İran Gümrük Kapısı'nda 4 bin civarı bekleyen turist vardı. Bu turistler de geçiş yaptılar. Bu 3 günlük sürede Van'a 10 binden fazla turist bekliyoruz" dedi.

Gündüz alışveriş, akşam eğlence! Oteller doldu taştı... Van'ın tadını onlar çıkarıyor, akın akın geliyorlar

İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da bu yıl turizm sezonu, verimli geçti. Yaz aylarıyla birlikte kentteki otellerin doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Ekimde İran'da başlayan olaylar ise internetin kısıtlanması nedeniyle otel sahiplerini vurdu. Yüzde 100'e ulaşan otellerdeki doluluk oranı, kasımda yüzde 30'a düştü. Kentteki otelcilerin yüzü, ‘muhteşem cuma’ ile yeniden güldü. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için kenti doldurdu. Turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları da eğlence mekanlarında eğleniyor.

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VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, otelciler olarak çok iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini belirterek, "Kasım ayı başında otellerimizin doluluk oranları çok düşmüştü ama şu anda 'muhteşem cuma' için turistler 3 günlük tatil ve alışveriş yapmak için gelmeye başladılar. İran Gümrük Kapısı'nda 4 bin civarı bekleyen turist vardı. Bu turistler de geçiş yaptı. Biz, 3 günde gelecek turist sayısını 10 binden fazla bekliyoruz. Tabi bu sadece turizm için değil, Van halkı için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Tek arzumuz, İran'daki olaylar bir an önce durması ve Van eskisi gibi turist olmaya devam etsin. Van, sezonluk turist alan bir şehir değil 12 ay boyunca turist alan bir şehir. Şu anda otellerin doluluk oranları yüzde 100 çünkü İran halkı, alışverişi çok seviyor. Bu nedenle Van'a geliyor" dedi.

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''ALIŞVERİŞ YAPIP ÜLKEMİZE GÖTÜRECEĞİZ''

'Muhteşem cuma' için kente gelen kadın turistlerden bazıları ise Van'ı ve yöre insanını çok sevdiklerini belirterek, "Zaten biz her ay geliyoruz ama bu kez 'muhteşem cuma' için buraya geldik. Alışveriş yapacağız, ülkemize götüreceğiz. Çok faydalı oluyor bizim için çünkü orada her şey çok pahalı. Burada giyim ucuz. Keyifli zaman geçiriyoruz. Akşamları da eğleniyoruz. Sınırda yoğunluk çok vardı" diye konuştu.

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(DHA)

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Van İran

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