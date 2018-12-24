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Gündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mürşit Köse (34), gündüz asayişi sağlarken, akşamları da wushu, boks ve atletizm ile uğraşıyor.

Gündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mürşit Köse (34), gündüz asayişi sağlarken, akşamları da wushu, boks ve atletizm ile uğraşıyor. Polis memuru Köse, mesai sonrası uğraştığı spor dalında profesyonel olup, meslektaşlarının antrenörü olmak istiyor.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 11 yıllık polis memuru Mürşit Köse, gündüz görevini yaparken, akşamları da Çin savunma sanatı olarak bilinen wushu ile uğraşıyor. Wushu'nun yanı sıra atletizm ve boks da yapan Köse, "Wushu'ya 1 yıl önce başladım. Hedefim, önce başarılar elde ederek milli sporcu olmak daha sonra ise meslektaşlarının antrenörü olmak" dedi.
Polislikte sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Mürşit Köse, meslektaşlarına da öneride bulunarak, "Spor benim için çok güzel bir hobi ve hayat tarzı. Zamanın değerlendirilebileceği en güzel anlardan biri. Sporla uğraşımı artık profesyonelliğe dökmek istiyorum. Sporun vücuduma birçok katkısı var. Sporu yaptığım zaman kendimi zinde hissediyorum. Stresimi azaltıyor. Kendime olan özgüvenim artıyor. Meslektaşlarıma, gençlere örnek olmak istiyorum. Başarmak için inanmak gerekiyor. Spor yapmanın yaşı yok. Spor, hayat boyu devam etmeli. Polislerin sürekli spor yapmaları gerekiyor çünkü görev sırasında daha dinç ve zinde olunuyor" diye konuştu.
'1 YILDA MÜTHİŞ GELİŞME'
Manisa Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nde görevli wushu antrenörü Yusuf Çetinkaya ise Mürşit Köse'nin azimli olduğunu belirterek, "Polis memuru arkadaşımız çok azimli. Mesai dışındaki zamanının neredeyse tamamını spor salonunda geçiriyor. Kendisinde 1 yıldan beri müthiş bir gelişme oldu. Spora başladığı günden bu yana çalışmalarında teknik olarak ilerlediği gibi özgüveni, duruşu, yürüyüşü her şeyi daha farklılaştı" dedi.

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Gündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyorGündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyorGündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyorGündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyor

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