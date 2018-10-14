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Gündüz fotoğrafları// Bağcılar'da lokantada patlama sonrası yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

 

Gündüz fotoğrafları// Bağcılar'da lokantada patlama sonrası yangın

Gündüz fotoğrafları// Bağcılar'da lokantada patlama sonrası yangınGündüz fotoğrafları// Bağcılar'da lokantada patlama sonrası yangınGündüz fotoğrafları// Bağcılar'da lokantada patlama sonrası yangınGündüz fotoğrafları// Bağcılar'da lokantada patlama sonrası yangın

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