İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Gündüz Gölönü'nün, hayatı, sanat yaşamı, Türkiye ve ABD'de yaptığı özgün baskı ağırlıklı yapıtlarından ve art booklarından hazırlanan "Kazı Resim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.
Konuya ilişki yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Marcus Graf'ın üstlendiği, Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde açılan serginin tasarımını Yeşim Demir gerçekleştirdi.
Sergiye özel hazırlanan kitabın ana metni Evrim Altuğ tarafından kaleme alınırken, Berin Gölönü de yayın için Kala Sanat Enstitüsü kurucusu Archana Horsting ile sanatçı üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Graf, sergide Gölönü'nün 1960'ların sonundan 1990'ların ortasına kadar ürettiği baskı işlerine odaklandıklarını belirterek, "Bu retrospektif sergi, sanatçının süsleme ile anlatı, gelenek ile çağdaşlık, geleneksel İslam sanatı ile minimalizm, op-art gibi Batı'daki modern hareketlerde bulunan dekoratif unsurları birbirine nasıl bağladığına dair muazzam bir hikaye anlatıyor." dedi.
Graf, sanatçının eserlerinin kültürel hegemonya ve üstünlüğün her türlüsüne karşı çıktığını anlattığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Gündüz Gölönü'nün oluşturduğu külliyat, görsel sanatlar ile kültürel ifadelerin çeşitli biçimleri arasında köprüler kurmayı hedefleyen, bitmek tükenmek bilmez bir macerayı içeriyor. Burada semboller ve dokular, sözcükler ve süslemeler, figürler ve soyutlamalar, başka dünyaların dilleri yekpare bir bütüne dönüşüyor. Bu bağlamsal boyut, Gölönü'nün eserlerine sanatın ve estetiğin sınırlarını aşan bir önem kazandırıyor. Çünkü sanatçı, içinde yaşadığımız ayrı cinsten gerçeklikleri eleştirel bakışla gözler önüne sererken bilgi üretimi için de alternatif yollar öneriyor. Gölönü'nün külliyatı işte bu nedenle sanattaki postmodern yaklaşımın erken dönem örneklerindendir. Kültürler ötesi, çoğulcu ve çoklu niteliklerinin yanı sıra postmodernizmin farklılık temelindeki eleştirisinin bilinciyle sanatçının eserleri, kültürel hegemonya ve üstünlüğün her türlüsüne karşı çıkar."
Sergi, 22 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, 3 Ekim-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluşacaktır.
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