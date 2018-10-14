(gündüz görüntüsü) BAĞCILAR'DA LOKANTADA PATLAMA SONRASI YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Bağcılar'da sabaha karşı kapalı olan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Lokantanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Gündüz çekilen görüntüde patlamanın boyutunu ortaya koydu. Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde kapalı bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri iş yerinin alev alev yandığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak caddeyi her iki yönlü şerit çekerek kapattı. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekipler önlem amaçlı doğalgazı kesti. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası iş yerinin kepenklerinin yolun karşısına fırladığı görüldü. Yangın çıkan lokantanın bulunduğu apartamanda oturanlar ise önlem amaçlı tahliye edildi. ALEV ALEV YANDI İş yerinde çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

