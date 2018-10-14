HABER

(gündüz görüntüsü) BAĞCILAR'DA LOKANTADA PATLAMA SONRASI YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Bağcılar'da sabaha karşı kapalı olan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Bağcılar'da sabaha karşı kapalı olan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Lokantanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Gündüz çekilen görüntüde patlamanın boyutunu ortaya koydu. Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde kapalı bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri iş yerinin alev alev yandığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak caddeyi her iki yönlü şerit çekerek kapattı. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekipler önlem amaçlı doğalgazı kesti. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası iş yerinin kepenklerinin yolun karşısına fırladığı görüldü. Yangın çıkan lokantanın bulunduğu apartamanda oturanlar ise önlem amaçlı tahliye edildi. ALEV ALEV YANDI İş yerinde çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 'Şöhretler karması' ile top oynayacak iddiasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 'Şöhretler karması' ile top oynayacak iddiası
Yüzme sporu otizimli gencin hayatını değiştirdiYüzme sporu otizimli gencin hayatını değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

Bağcılar'da ortaya çıktı! Gizlice apartmanlara girip çatıdan çatıya atladı

Bağcılar'da ortaya çıktı! Gizlice apartmanlara girip çatıdan çatıya atladı

Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.