Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun başında idam geliyor"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, dün yapılan bütün törenlerde, etkinliklerde vatandaşların dile getirdiği birkaç ortak vurgu olduğunu, bu ortak vurguların başında ise idamın geldiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, dün bütün Türkiye’de çeşitli etkinliklerle anılan 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Gazilere sağlıklı huzurlu ömür dilediğini ifade eden Gündüz, Türkiye dün sadece 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmakla kalmadığını, ortaya konan birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunun, başta üç yıl önce darbeyi gerçekleştirmek isteyen FETÖ’cüler olmak üzere bütün dünyaya verilmiş net bir mesaj olduğunu belirtti.

"Birlik bütünlük ruhu atalarımızın göstermiş olduğu birlik ruhunu hatırlattı"

Başkan Gündüz, Türkiye olarak 15 Temmuz 2016’dan 251 şehit, 2 bin 194 gazi verdiklerini ama bu hain alçak darbe girişiminin hainlere dik duruş göstermelerine vesile olduğunu vurguladı. Başkan Gündüz, "Dün Diyarbakır’dan Trabzon’a, Iğdır’dan Edirne’ye, Van’dan, Bingöl’den İzmir’e kadar bütün il ve ilçelerde bu coşku sokağa yansımış ellerine ay yıldızlı bayrağı alan herkes etnik kökenine, inancına ve dünya görüşüne bakmaksızın sokaklara çıkarak şehit ailelerine ve gazilere desteğini açık bir şekilde ifade etti. Dün Türk’ü de Kürt’ü de Zaza’sı da Laz’ı da Çerkez’i de herkes aynı dava uğruna herkes aynı amaç uğruna 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri anmak için bir bütün olarak sokaklardaydı. Bu birlik bütünlük ve kardeşlik ruhu adeta yıllar önce haçlı zihniyetine karşı Çanakkale de Sarıkamış’ta Galiçya’da Dumlupınar’da atalarımızın göstermiş olduğu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu bizler hatırlattı. Bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuz devam ettiği müddetçe yaşadığımız bu coğrafyada hep bağımsız olarak kalacak başımız dik bir şekilde bütün dünya mazlum ve mağdurlarının da umudu halinde olan bir ülke konumumuzu inşallah hep korumuş olacağız" dedi.