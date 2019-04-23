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Gündüz hurdacı, akşam ressam

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, üniversitenin resim bölümünden mezun olan 4 çocuk babası Mahmut Yıldız (40), gündüzleri hurdacılık akşamları ise sipariş üzerine yaptığı yağlı boya tabloları satarak geçimini sağlıyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, üniversitenin resim bölümünden mezun olan 4 çocuk babası Mahmut Yıldız (40), gündüzleri hurdacılık akşamları ise sipariş üzerine yaptığı yağlı boya tabloları satarak geçimini sağlıyor. 2007 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü bitiren Mahmut Yıldız, iş bulamayınca hurdacılık yapmaya başladı. Resim tutkusundan da vazgeçmeyen Yıldız, akşamları da yağlı boya ve kara kalem çalışmalara imza atıyor. Mahmut Yıldız, evinin bir bölümünde sergilediği resimleri talep olması durumunda satarak ek kazanç elde ediyor. Hurdacılıktan kazandığı paranın bir kısmını resim malzemesi almakta kullandığını ifade eden Yıldız, "Uluslararası resim yarışmasına katıldım ve dereceye girdim. Resim yapıyorum, evimin geçimini sağlamak için de hurdacılık yapıyorum. İnşaatlarda çalışıyordum daha önceki yıllarda, rahatsızlanınca bu sefer hurdacılığa başladım. Ailemi bu şekilde geçindirmeye çalışıyorum. Mecburen zor oluyor, hayat şartları zor. Hırsızlık yapmamak için namuslu bir yaşam sürmek için mecburen çalışmak zorundayım, evimin geçimini sağlamak zorundayım. Yıllardan beri sınava giriyorum. 2-3 yıldır KPSS'ye çalışmadım, ara verdim. Yaptığım tabloları hediye ettiklerim de var. Birçok devlet kurumuna hediye ettiğim de var. Sipariş üzerine yaptığım çalışmalarım var. Onları satıyorum kara kalem, yağı boya, her türlü resim tekniğini biliyorum" diye konuştu. Örnek aldığı ressamların tekniklerini incelediğini belirten Mahmut Yıldız, "Örnek aldığım üstatlar var, yabancı olsun Türk olsun. Türk ressamlardan Abidin Dino, İbrahim Çallı; yabancılardan da Rembrandt, Salvador Dali var; örnek alıyorum, her türlü tekniği uygulamaya çalışıyorum. Sürekli araştırıyorum; hangi ressamlar ne gibi teknikler kullanıyor. Mutlaka eksikliğim vardır. Ben kendimi süper bir ressam olarak görmüyorum" dedi. Yıldız, "Yetkililere sesleniyorum; sanata ve sanatçıya önem versinler. Ailelere de sesleniyorum; çocukları istediği, müzik olsun, beden eğitimi olsun, resim olsun eğer yeteneği varsa onlara yönlendirsinler. Daha önce yaptığım tabloların çoğunu sattım hediye ettiğim de vardı. Yağlı boya tablolardan iki hafta süren de var bir yıl süren de var. Hurdadan topladığım paralarla hem resim malzemesi alıyorum hem de evimi geçindiriyorum. Özellikle eşime çok teşekkür ederim, bu desteği esirgemediği için. Bana çok desteği oluyor. Hâlâ umudum var ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir yandan çocuklara bakmam lazım bir yandan ders mi çalışayım o beni sıkıntıya sokuyor" ifadelerini kullandı.

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