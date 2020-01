Gündüz inşaatçı, akşam sanatçı

İnşatta mesai arkadaşlarına müzik ziyafeti

Çalıştığı inşaata getirdiği enstrümanları zaman zaman çalarak mesai arkadaşlarına moral veren Koç, “İnsan iş elbisesini giyip inşaat geldiği zaman ister istemez bazen moral olarak çöküntü yaşayabiliyor. Ancak bir müddet sonra mesai arkadaşlarım canlı müzik eşliğinde kendilerini müziğin ritmine kaptırarak neşeleniyorlar ve bu sayede performansları artıyor. İşe gitmediğim zamanlar arkadaşlarım beni arıyorlar. Dolayısıyla aranan kişi oluyorsun o da insanın hoşuna gidiyor. Müziğe genel olarak bakıyorum. Türk Halk Müziğini de seviyorum, batı müziğini de seviyorum, Karadeniz müziğini de hepsini seviyorum. Müziklerin hepsi kafama bir şekilde yerleşiyor ve daha sonra bunları enstrümanlara yansıtarak icra etmeye çalışıyorum. Bilmediğim bir müziği bile 10-15 dakika dinledikten sonra icra edebiliyorum. Meslek lisesi mezunuyum” şeklinde konuştu.

Her inşaata İlhan usta lazım

Aynı inşaata çalışan seramik ustalarından Orhan Yakupçebioğlu, her inşaata İlhan Koç gibi birisinin lazım olduğunu dile getirerek, "25 yıldır seramik ustalığı yapıyorum. İlhan ustamız, bizimle birlikte çalışıyor ama bize faydası mı var, zararı mı var pek anlayamadık. Faydalı olduğu yerlerde var, zararlı olduğu yerlerde var. Faydalı olduğu yerler, sabah geldiğimizde moralimiz bozuk oluyor kendisi davul, zurna, kemençe ne bulursa başlıyor çalmaya. Haliyle neşemiz yerine geliyor. Zararlı olduğu yerler ise bizi biraz meşgul ediyor o yönleri biraz sıkıntı ama yine de iyi sayılır. Kendisinden memnunuz on parmağında on marifet var. İnşaata seramik işinden anlıyor, akşamları düğün salonlarında müzik çalıyor söylüyor. Özellikle morali çok bozuk olanlar için bire bir. Her inşaata bir İlhan usta lazım” diye konuştu.

İnşaat alanındaki kemençe sesini duyarak horon oynayan Ahmet Sungur da, “Kemençe sesini duyunca dayanamayıp gelip oynadık. Ustalarımızda sağ olsun izin verdiler. Arkadaşımızın farklı enstrümanları çalması çok güzel bir şey. Böyle insanların olması çok güzel bir şey. Kardeşimiz gündüz seramik ustası akşamları ise müzik icra ediyor. Çok farklı marifetleri var. Böyle farklı özellikleri olan bir kişinin inşatta çalışması çok gurur verici bir şey” ifadelerini kullandı.