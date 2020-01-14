HABER
  4. Gündüz: “Katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz”

Gündüz: “Katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öyküsünün tiyatrosuna gidenlere tepki gösterdi.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öyküsünün tiyatroyu alkışlayarak Yasin Börü ve 39 kişiyi katledenlerin ellerindeki kanı temizleyemeyeceklerini söyledi.

Gündüz: “Katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öyküsünün tiyatrosuna gidenlere tepki gösterdi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öyküsünün tiyatroyu alkışlayarak Yasin Börü ve 39 kişiyi katledenlerin ellerindeki kanı temizleyemeyeceklerini söyledi. Gündüz, “Her zaman PKK terör örgütünü destekleyen ve savunan, Diyarbakır’da 6-7 Ekim tarihlerinde yaşanan olaylara sebebiyet veren ceza evinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu yan yana oturup keyif içerisinde izleyenleri 11 Ocak 2020’de Kenter Tiyatrosundaki hareketleri bütün milletimizi, biz ve şehit, gazi ailelerimizi, sağduyulu vatan evlatlarını derinden üzmüştür. Sanatçı adı altında Türk sineması artisti Kadir İnanır, HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, PKK terör örgütü destekleyicisi cezaevinde hükümlü olan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve yandaşlarının aynı koltukları paylaşıp poz vermeleri tiyotro seyircisi değil, bir maskaralıktır. Bu gibi etkinlikler aziz Türk milletini derinden yaralar ve bunların safının doğru olmadığını gösterir. Şehitlerimizin kanıyla kazanılmış şu cennet vatan topraklarında ne hainlik bitiyor ne de hainler utanıyor. Bu devletin ekmeğini yiyerek ihanet edenler katmer katmer bu vatana millete hakaret etmeye devam ediyorlar. Yeri, günü, zamanı geldiğinde Türk yargısı ve cumhuriyet savcılarımızın bu konunun gereğini yapacaklarına inancımız tamdır. Bu yapılanlar asla yanlarına kar kalmayacaktır. Er geç yapılan bu ihanetin bedeli kanunlar nezdinde bunlardan sorulacak ve bu yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Bu tabloya görüp hoşuna gidenler olabilir. Ancak biz millet olarak, Türk olarak, şehit ve gazi aileleri olarak bu yapılanlardan oldukça rahatsızlık duymaktayız. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz adına kınıyoruz, bu tiyatro değil, ihanetin ta kendisidir” dedi.

Gündüz: “Katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
İzmir'in 4 ilçesinde 253 kaçak göçmen yakalandıİzmir'in 4 ilçesinde 253 kaçak göçmen yakalandı
Mersin’de sendika binasına kumar operasyonuMersin’de sendika binasına kumar operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Korku dolu anlar! Kıl payı ölümden döndüler

13 yaşındaki Dilvin Akın ölümüyle ilgili aile harekete geçti!

Dilvin Akın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Korkunç görüntüler! Genç kız metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.